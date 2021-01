DRAMA! Robi Vilijams ima koronu, nalazi se u karantinu!

Ni poznati nisu pošteđeni.

Slavi pevač Robi Vilijams pozitivan je na opaki koronavirus, pišu strani mediji.

Robi se trenutno nalazi u krantinu i to na Karibima. On je otišao na Karibe krajem prošle godine sa suprugom Ajdom Fild i njihovo četvoro dece, a sada se su odlučili da produže boravak na ostrvu Sent Bartelemi, gde iznajmljuju vilu koja na nedeljnom nivou košta 120.000 evra.

Vilijams će ostati u samoizolaciji 14 dana, a njegovi predstavnici za štampu su odbili da komentarišu bilo šta na ovu temu, prenose strani mediji.

Autor: R.L.