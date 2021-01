Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/ This Morning | |

Prolazi kroz pakao!

Posledice karantina osetio je i engleski pisac, muzičar i TV ličnost, Džejms Ardžent. On kaže da se toliko ugojio za vreme karantina, da više ne može ni da veže pertle.

Kaže da su ga lekari upozorili da će "uskoro umreti", ako se ne reši viška kilograma koji je nabacio zbog pandemije i karantina. Džejms je u toku karantina došao do težine od 165 kilograma.

- To je jedan začarani krug. Tačno godinu dana sam slobodan od zavisnosti od pića i narkotika, ali sam nabacio kilažu. To je u početku bilo zanemarljivo, ali mene je bilo sramota da izađem, pa sam umesto toga sedeo kod kuće i tešio se hranom i evo me danas - kaže Džejms i dodaje:

- Ne želim da umrem. Operacija smanjivanja želuca mi je jedina šansa da preživim. Kad vidim svoje slike, rasplačem se. Pre neki dan sam morao da zamolim svog menadžera da mi veže pertle jer ja ne mogu. Lekari kažu da sam morbidno gojazan i da moram na dijetu, a ja sam zavistan od hrane. Operacija mi je jedini spas - kaže on medijima.

Pisac se u međuvremenu podvrgao vežbanju, a sa svojim pratiocima na Instagramu redovno deli novosti kad je kilaža u pitanju.

Autor: M.K.