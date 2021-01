JUČE LETEĆI AUTOMOBIL, DANAS VREMENSKA MAŠINA: Željko Mitrović igra protiv vremena!

Obrnuo je igricu.

Željko Mitrović, pre samo dva dana prvi put poleteo je svojim električnim oktohopterom (Flying car-om) i upisao se u istoriju srpskog i evropskog vazduhoplovstva. Već danas, sa svojim bendom “Monx” putuje kroz vreme u crni ples. Ovaj sve samo ne običan biznismen, i ovog puta je svoj talenat, uz pomoć pažljivo odabranih muzičara, iskoristio na najbolji mogući način – i to dokazuje i danas.

“Ples u tami” – Željkova je deveta hit-numera koja je izašla i potpuno zasluženo zauzela visoko mesto na društvenim mrežama. Bend “Monx” već uveliko nedeljama unazad žari i pali svojim funk-rock-fusion hitovima, ali pesma “Ples u tami” moramo priznati da je pravi presedan. Isidora Mitić, nekadašnja Pinkova Zvezdica, svojim nadasve moćnom vokalom potpuno dominira ovom numerom i potpuno je boji. Da li ste primetili!? Vikler i Isidora su se zamenili. U prošloj numeri, njegovo vokalno izvođenje je bilo dominantno, ali sad je Isidora uzela stvar u svoje ruke.

Poznata činjenica je da je Željko Mitrović bio nekadašnji član benda “Oktobar 1864” koji je ostavio ozbiljan trag u muzici, u regionu. Ali, to nije sve! Njihova numera “Crni ples” – opasno je vladala decenijama na prostoru bivše Jugoslavije i bila neizostavni hit na žurkama svih generacija. Željkova snažna intuicija ka nečemu što je dobro i što ima pokretački vajb jeste prosto ka stvaranju nečeg novog, ali i srodnog. Nečeg što je u skladu sa vremenom i današnjicom. “Crni ples” je porastao. Postao je “Ples u tami”. Postao je nova hit stvar! A “Ples u tami” je stvar za đusku! Ili stvar za ekipu koja želi da isprobava svoje glasovne mogućnosti, dok se raspevava…u svakom slučaju ostavlja opasan utisak i nema problem sa tim. Naprotiv. Ovaj ples je opasniji od predhodnog, jer novi vek i nova pravila mu dišu za vratom – koja mirišu na dominaciju.

Zvuči neverovatno – ali Željko Mitrović je ponovo izrodio hit-pesmu. Kako 9 pesama, a svi hitovi!? Ne znamo, stvarno…to bolje da pitate Željka, odakle mu pored svih ozbiljnih poslova i hobija da mu inspiracije za muzičke hitove nije manjak…da li je do odličnog izbora muzičkih saradnika, ili do njegovog istančanog talenta…možda je do oba…pak, “Ples u tami” se desio…onako po prvim taktovima lukavo zavodljivo, da želite da je slušate još i još…

Spoj modernog i stare dobre rok škole…I ovog puta Željko igra protiv vremena. Jer za njega očigledno da vreme ne postoji – već samo magija koju stvara sa pravim ljudima, koja dolazi do mnogih;osvaja, ostavlja sve samo ne ravnodušnim i budi želju za još! Veliki čovek, sa pravim ljudima, pravi najbolja moguća muzička dela. A ovaj ples je nešto što nismo očekivali, ali uživamo u njemu!

Autor: S.P.