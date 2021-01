SKOVALA PLAN! Evo šta će Kim Kardašijan uraditi, ukoliko se RAZVEDE od Vesta!

Boji se da ne izgubi previše?

Kako navode američki mediji, starleta i biznis mogul Kim Kardašijan je počela priču sa poznatom advokaticom za razvode Laurom Veser o strategiji za rešavanje bračnih problema sa Kanje Vestom.

Rijaliti zvezda (40) i muzičar, dobitnik Gremija (43) potpalili su tračeve početkom meseca da se razvode posle 6 godina braka koji je pratila velika praznična svađa. Spekulisalo se o njihovom odnosu i kako su se tračevi širili, Kardašijanka je potražila savet od svojih finansijskih saradnika da joj pomognu da napravi plan koji bi bio najbolji za celu porodicu, navodi izvor američkog sajta.

Kim i Kanje su se venčali u maju 2014. godine i imaju 4 dece Nort (7), Sejnt (5), Čikago (3) i Psalm od 20 meseci. Dok razmatra šta joj je činiti zbog uspona i padova sa mužem, Kim se nada da će ono što su stekli zajedničkim snagama biti podeljeno na jednake delove.

Američki mediji, koji se pozivaju na neimenovani izvor koji je upoznat sa situacijom, navode i da Kimina i Kanjeova pokretna i nepokretna imovina i finansije bukvalno samo čekaju da budu podeljne. Njena imovina i novac su spremni i sređeni, u slučaju da ona reši da podnese zahtev. Međutim, mediji spekulišu sa datumima, ali dok ne stigne zvanična potvrda sve je u domenu priča.

Navodno, ono što je podgrejalo priče je i svakako ispad Kanje Vesta na političkom mitingu kampanje za predsednika u južnoj Karolini prošle godine. Tada je plakao, bio preemotivan i govorio kako je Kim htela da abortira njihovo dete, a da je to bila poslednja kap za njegovu ženu. Nije pomoglo ni to što on živi u Vajomingu, a ona u Kalabasasu i da već dugo vode odvojene živote.

Američki nedeljnik je već izveštavao da je Kim unajmila advokaticu Veser i njen tim, ali da je to stavila na čekanje jer još uvek pokušava da radi na poboljšanju odnosa sa Vestom. Navodno, u krugu prijatelja rijaliti zvezde svi imaju veliku dozu skepticizma da li će ona uopšte ''povući nogu'' za razvod, ali i da smatraju da je to možda najbolje rešenje za par.

