VERENIK DŽEJ LO SE DOPISIVAO SA RIJALITI ZVEZDOM: Da li je došlo do PREVARE? Istina isplivala na videlo! (FOTO)

Ovo ga je odalo!

Dženifer Lopez (51) i njen ljubavni život su opet u žiži javnosti. Ovog puta, kako navode američki mediji, u je pitanju prevara njenog verenika Aleksa Rodrigeza (45), bivšeg bejzbol igrača.

Za osobu sa kojom je navodno bio nestašan, navodi se starleta i rijaliti zvezda Medison LeKroj (30). Sve je krenulo od jedne učesice rijalitija koja je posumnjala da su se bivši igrač i staleta viđali i to rekla u emisiji, ali da je Medison to opovrgla i rekla da su se dopisivali bez obrazloženja o prirodi poruka. Rekla je i da se nisu nikada viđali uživo i da on nije fizički prevario verenicu sa njom.

Sa druge strane, kako navode američki mediji, izvor blizak poznatom sportisti navodi da se Rodrigez i Medison nikada nisu sreli, ali postoje navodi da je on lajkovao njene slike na jednoj društvenoj mreži.

Svakako, ostaje da se vidi šta će biti sa poznatim parom koji je veren od 2019. godine, a priča se i da su već potpisali predbračni ugovor.

Autor: M.K.