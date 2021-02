'Kontaktirala me je...' Svetska zvezda zvala ovog Srbina da radi za nju: Nisam mogao da spavam 10 dana! POTPUNO NEOČEKIVANO (FOTO)

Nije ovo očekivao ni u najluđim snovima!

Američka muzička zvezda Kardi Bi nakon dužeg vremena izbacila je svoju novu pesmu "Up", koju su njeni fanovi odmah prihvatili sa oduševljenjem. A na ovoj numeri zaraznog ritma radio je dvadesetpetogodišnji producent iz Srbiji koji je poznat po imenom Yung Dza.

Yung Dza ovim povodom se oglasio, te otkrio kako je američka reperka baš njega izabrala kao svog saradnika.

- Slavio sam rođendan, kada me je tim Kardi Bi kontaktirao na Instagramu. Tražili su moj bit, ali nisu rekli za koga je. Kasnije su me pozvali i rekli da će je bit za Kardi Bi. Odlepio sam. Nisam mogao da spavam narednih deset dana. Poslali su mi papire dva dana kasnije i rekli mi da će pesma biti objavljena u januaru, i evo je. Bio je to najbolji poklon koji sam mogao da dobijem za rođendan.

Autor: M.K.