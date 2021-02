Neki alijasi osmišljeni su radi bezbednosti, dok su drugi tu kako bi u teškim trenucima moglo unapred da se zna kakav je plan.

Britanska kraljevska porodica najpoznatija je vladarska porodica na svetu, čiji se svaki potez pomno prati. Javnost je dobro obaveštena o njihovim životima, ali neki detalji su manje poznati širokim masama. To je slučaj i sa njihovim kodnim imenima.

Radi jednostavnosti svako od njih umesto imena ima alijas koji će se upotrebiti u trenutku njihove smrti, a osim toga tu je još nekoliko imena koja se koriste prilikom dogovaranja putovanja za članove kraljevske porodice, prilikom zvaničnih poseta i u drugim prilikama, uglavnom kako bi se oni zaštitili od neželjene pažnje i mogućih prisluškivača.

Kraljica Elizabeta II

Britanska kraljica Elizabeta II ima nekoliko kodnih imena, koja se koriste u zavisnosti od prilike. Kada se pojavljuje u javnosti, štite je policija i vojska i tada se za nju koristi ime Šeron (Sharon). Korišćenje tako uobičajenog imena čuva njenu privatnost od svih koji pokušavaju da dođu do insajderskih informacija ili da prisluškuju pozive zvaničnika Bakingemske palate. U tim prilikama češće je oslovljavaju samo početnim slovom S nego punim kodnim imenom.

Kada se radi o njenoj smrti, ona ima kodno ime Londonski most (London bridge), a njena sahrana, koja je unapred isplanirana, naziva se Operacija Londonski most. Kada Elizabeta II bude umrla, njen privatni sekretar imaće dužnost da obavesti važne ljude o njenoj smrti i pokrene planirani protokol. Jedna od prvih osoba van kraljevske porodice koja će biti informisana da je kraljica preminula biće premijer Velike Britanije, kojem će privatni sekretar izgovoriti rečenicu “Londonski most je pao” umesto “Kraljica je umrla”.

Nakon njega, o njenoj smrti biće obavešteni i guverneri svih članica Komonvelta u kojima je ona monarh, dok će javnost saznati za to preko medija, kojima će informaciju dostaviti “Press Association”, novinska agencija Velike Britanije i Irske.

Jedan od lakeja Bakingemske palate, obučen u crno, izaći će kao glasnik ispred nje i pročitati proklamaciju, koju će zatim okačiti na kapiju. Zvanični sajt kraljevske porodice takođe će se promeniti na određeno vreme i neće više prikazivati stranice kraljevsko plave boje, nego samo jednu mračnu stranicu crne pozadine. Svi televizijski kanali u Velikoj Britanije zaustaviće emitovanje planiranog programa i prikazivaće snimke iz kraljičinog života i organizovati program u njenu čast. Televizijski i radio kanali navodno su već pripremili materijal za dan kraljičine smrti, a novine imaju spremne čitulje. Nakon toga sledi 12 dana žalosti, a kraljica će biti sahranjena devet dana posle smrti. Dan njene smrti biće proglašen za nacionalni praznik.

Princ Filip

Kodno ime supruga kraljice Elizabete, princa Filipa, u slučaju smrti je Fort most (Četvrti most), koji se nalazi u Škotskoj, u blizini Edinburga. Pretpostavlja se da će njegova sahrana biti održana u kapeli Sent Džordž, koja se nalazi u okviru dvorca Vindzor i da će biti sahranjen uz vojne počasti. Kako on ima titulu Vojvode od Edinburga, njegovo kodno ime je u skladu s njom, a oni koji budu organizovali njegovu sahranu pričaće o njoj kao o “Operaciji Četvrti most”.

Princ Filip će 10. juna ove godine proslaviti 100. rođendan, a kako do sada nije imao ozbiljnijih zdravstvenih problema, o ovoj operaciji niko iz organizacije ni ne razmišlja.

Princ Čarls

Britanski prestolonaslednik pric Čarls takođe ima kodno ime u slučaju smrti – Most Menaj. Ovaj viseći most nalazi se u Velsu i spaja ostrvo Angsli sa ostatkom Velsa i sasvim je logično da je princ od Velsa dobio kodno ime po njemu.

Kao prvi u redu za presto, Čarls nema samo jedno kodno ime, nego čak tri. Prvo od njih je Jednorog. To ime je korišćeno kada je princ posetio SAD 1971. godine, ali nikad nije objašnjeno zbog čega je baš ono odabrano. Kada princ Čarls bude postao kralj, uslediće mnogi protokoli. Bićemo svedoci prvog krunisanja od 1953. godine, a pripreme za to su već počele. Zbog toga je ceo postupak dobio svoje ime i naziva se “Operacija Zlatna sfera”. Tokom ceremonije Čarls će se zavetovati Bogu držeći zlatnu loptu sa krstom, pa je ime nastalo po ovom delu protokola.

Mlađi članovi kraljevske porodice

Veruje se da mladi članovi kraljevske porodice nemaju kodna imena u slučaju smrti. Ipak, Vilijam, Kejt, Hari i Megan imaju svakodnevna kodna imena. Kako je pisao “Dejli Star”, ova njihova imena koriste se kada je neophodno da se sakrije njihov identitet i u tom slučaju kao inicijali se upotrebljavaju početna slova iz titula vojvoda i vojvotkinja od Kembridža (Duke and Duchess of Cambridge) i vojvoda i vojvotkinja od Saseksa (Duke and Duchess of Sussex).

Tako je Vilijamovo kodno ime Deni Kolins (Danny Collins), Kejt nazivaju Dafne Klark (Daphne Clark), dok Hari i Megan zovu Dejvid Stivens (David Stevens) i Davina Skot (Davina Scott).

Ova imena koriste njihovi pomoćnici i telohranitelji kad pričaju o njima i njihovi brojevi telefona zabeleženi su pod ovim alijasima.

– Ako neko dođe do telefona njihovog telohranitelja, u njemu neće naći imena Hari Vindzor ili Megan Markl. Previše je rizično da brojevi dođu u pogrešne ruke, pa su im zbog toga data kodna imena koja se redovno menjaju – rekao je neimenovani izvor blizak kraljevskoj porodici za “Dejli Star”.

Za Dajaninu sahranu iskorišćeno kodno ime Kraljice Majke Protokol koji je uvežbavan za sahranu Kraljice Majke primenjen je kada je princeza Dajana umrla 1997. godine. “Operacija most Tej” bila je redovno uvežbavana 22 godine pre smrti Kraljice Majke. U trenutku Dajanine smrti, Kraljica Majka je i dalje bila živa, a kako se nisu nadali ovom događaju i morali su što pre da pripreme sahranu, odlučeno je da se iskoristi protokol planiran za Kraljicu Majku, koji je bio dobro uvežban.

Autor: N.V.