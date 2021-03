Princ Hari otkrio je voditeljki Opri Vinfri da se plašio “ponavljanja istorije” te priznao da je bilo “neverovatno teško” napustiti britansku kraljevsku porodicu, kako se vidi u najavi intervjua za koji se već očekuje da će uzdrmati javnost.

Trudna Megan Markl bila je tiha na kratkom klipu dok je sedela sa rukom položenom na stomaku, ali Opra ju je potom upitala kako je otkrila da je život u kraljevskom okruženju “skoro za ne preživeti”.

- "Skoro za ne preživeti” zvuči kao da je došlo do prelomne tačke… Da li ste bili tihi ili su vas ućutkivali? – upitala je voditeljka.

U “tizeru” od 30 sekundi Hari je rekao da mu je “laknulo” što se otvara sa Megan pored sebe i dodao da “ne može da zamisli kroz šta je njegova majka prošla kad je sama bila u tom procesu toliko godina unazad”.

No subject was off limits. The world’s first look at “Oprah with Meghan and Harry: A CBS Primetime Special”👇🏻 pic.twitter.com/8hoxc023mX