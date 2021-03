Dugoočekivani intervju sa Megan Markl i princom Harijem biće emitovan večeras. Unazad nekoliko dana u javnost izlaze razne informacije, od toga da su Megan i Hari maltertirali zaposlene u Kengsintonskoj palati i da je atmosfera oko njih toksična do optužbi da je Megan licemerna jer nosila minđuše koje joj je poklonio izvesni oligarh odgovoran za smrt novinara.Ima i onih koji brane Megan, a jedna od njih je i bivša manekenka Krisi Tigen, inače supruga pevača Džona Ledženda.

- Ovo sr**e sa Megan Markl mi je previše lično. Ovi ljudi neće prestati dok ona ne pobaci. Je**no prestanite - napisala je Krisi na Tviteru. Ovo je drugi put da Tigen staje u obranu Megan Markl. Prvi put je to učinila u decembru prošle godine, nedugo nakon što su ona i suprug Džon Ledžend izgubili bebu zbog spontanog pobačaja. Tad je branila Meganin tekst u Njujork Tajmsu u kom je bivša vojvotkinja opisala svoj spontani pobačaj za koji javnost do tog trenutka nije znala.

this meghan markle shit is hitting too close to home for me. these people won’t stop until she miscarries. fucking stop it.

Podršku joj je dao i bivši kolega iz serije "Odela", Patrik Adams (39). Kanađanin je na Tviteru opisao postupke monarhije kao "toksične, arhaične i besramne" i tako podržao Megan.

- Megan Markl i ja smo proveli zajedno dobar deo decenije radeći zajedno na seriji "Odela". Od prvog dana bila je entuzijastična, draga, spremna na saradnju, darežljiva, radosna i podržavala je sve u našoj televizijskoj porodici. Ona je ostala ista ta osoba i koleginica kako su slava, prestiž i moć dolazili. Oduvek je bila moćna žena sa dubokim smislom za moralnost i žestoku radnu etiku i nikada je nije bilo strah da kaže i da se njeno mišljenje čuje, da bi odbranila ono u šta veruje od srca. Kao i ostatak sveta, gledao sam je sa divljenjem kako se snalazi poslednjih nekoliko godina. Zaljubila se, preselila se u novu zemlju, postala zvučno ime u poznatoj porodicu koju zna ceo svet i gde je započela težak posao pronalaska sopstvenog mesta u porodičnoj dinamici koje se najbolje može opisati kao komplikovana, a najgore kao arhaična i toksična - oštro je napisao Patrik. On je dalje nastavio o pričama koje plasiraju za Megan da je siledžija i da su takvi navodi "besramni".

Meghan Markle and I spent the better part of a decade working together on Suits. From day one she was an enthusiastic, kind, cooperative, giving, joyful and supportive member of our television family. She remained that person and colleague as fame, prestige and power accrued.