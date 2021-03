'Mnogo ću im naškoditi ako nastavim priču' Megan Markl otkrila šta se dešavalo dok je bila TRUDNA! Rekli su joj da njen sin neće biti princ!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Joe Pugliese/Harpo Productions via AP | |

Šokantni detalji!

Protekle noći emitovan je intervju Megan Markl i Harija koji su dali Opri Vinfri, u kom su neke stvari koje su otkrili ostavile sve bez teksta. Megan je odlučila da otkrije šta se dešavalo iza zatvorenih vrata i kako je kraljevska porodica reagovala dok je ona bila trudna sa njihovim prvim detetom.

- U mesecima kada sam bila trudna, pričalo se kako Arči neće imati titulu i koliko će njegova koža biti tamna kada se rodi. Tada nisam znala da li će biti dečak ili devojčica, ali su već pričali kako ne može biti princ ili princeza. Mislim da mogu mnogo da im naškodim ako budem pričala o tome. Taj razgovor porodica je vodila sa Harijem. Nije mi bilo jasno zbog čega, bilo mi je teško to da shvatim. Nisam shvatila kako to nije dobro, da možete u ovoj porodici da vidite nekoga ko izgleda kao vi... Nisam videla rešenje - pričala je ona, a Hari se nadovezao:

- Bio sam šokiran kada smo vodili taj razgovor, to je bio sam početak i nije mi prijatno to da delim. Oni su predlagali da Megan nastavi da glumi, da neće imati izvor prihoda, neke stvari bile su jasne i pre venčanja - rekao je on.

