'NIJE NJIHOVO PRAVO DA MU TO ODUZMU!' Megan Markl tvrdi da mali Arči neće dobiti titulu PRINCA, a sve zbog ovoga! A evo šta kaže PROTOKOL!

Da li je ovo moguć scenario?

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl sugerisala je da je njenom i Harijevom sinu Arčiju palata uskratila pravo na prvo titulu princa i da je odluka protivna protokolu. Govorila je o svom šoku kada joj je rečeno da njen sin neće dobiti policijsku zaštitu jer nije imao titulu i ukazala da je odluka doneta zbog njegove mešovite rase. Ona je bila uznemirena „idejom da prvi tamnoputi član u ovoj porodici ne bude oslovljavan na isti način kao što bi to bilo sa drugim unucima“.

- Nije njihovo pravo da mu to oduzmu - rekla je Megan Markl u intervjuu Opri Vinfri.

- Da li mislite da je to zbog njegove rase? – pitala je Vinfri.

- U onim mesecima kada sam bila trudna, otprilike u ovo isto vreme, vodili smo razgovor o njemu i rekli su da neće dobiti obezbeđenje, neće dobiti titulu. I, takođe, bilo je zabrinutosti i razgovora o tome koliko bi njegova koža mogla da bude tamna kada se rodi – ispričala je Megan Markl.

Ali, da li je rasizam, kako je ukazala vojvotkinja od Saseksa, uzrok toga ili je u pitanju nešto drugo.

Prema protokolima koje je Džordž V uspostavio pre više od 100 godina 1917. godine, deca i unuci jednog suverena imaju automatsko pravo na titule njegovo kraljevsko visočanstvo i princ ili princeza, piše "Gardijan".

U vreme kada se Arči rodio, bio je praunuk suverena, a ne unuk.

Deklaracija Džordža V navodi: „Unuci sinova bilo kog takvog suverena u direktnoj muškoj liniji (osim najstarijeg živog sina najstarijeg sina princa od Velsa) imaće i uživaće u svim prilikama stil i titulu od dece vojvoda ovog carstva “

Prema tome, Arči će imati pravo na titule kada princ Čarls stupi na presto.Deklaracija Džordža V znači da je samo princ Džordž, kao praunuk monarha po direktnoj liniji nasledstva prestola, prvobitno imao pravo da bude princ, jer je najstariji sin najstarijeg sina princa od Velsa .

Kraljica je ipak uskočila uoči Džordžinog rođenja i izdala patente kako bi deci vojvode i vojvotkinje od Kembridža dala titule princa i princeze.Ali oni su deca budućeg monarha, dok Arči nije. Njegov otac Hari je tek šesti u redu do trona, a padaće i niže, ako Vilijam i Kejt budu imali više dece, a i kako Džordž, Šarlot i Luis budu imali svoju decu.

U vreme Arčijevog rođenja, objavljeno je da je par odlučio da on treba da ima titulu gospodar Arči Mountbaten-Vindzor –prezime koje je kraljevska porodica usvojila sastoji se iz prezimena princa Filipa i prezimena Vindzor koje je usvojio Džordž V.Sugerisano je da je to zato što par želi da se na Arčija gleda kao na normalnog, bez tereta da bude princ.Ali Megan je jasno stavila do znanja da to nije slučaj.

- Nismo to mi odlučili - rekla je.

Na pitanje da li joj je važno da Arči bude princ, odgovorila je: „Ako to znači da će biti bezbedan, onda naravno.“

Članovi proširene kraljevske porodice takođe nemaju automatsko pravo na policijsko obezbeđenje, o čemu kraljevska porodica nikada ne raspravlja. To je odluka doneta sa porodicom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i metropolitanskom policijom.

Autor: M.K.