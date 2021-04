Muž pokojne dive izneo ŠOK TVRDNJE! Vitni Hjuston se zabavljala sa ovom ženom, a danas bi bila živa da su je prihvatili u njenom životu! (FOTO)

Pevačica nikad nije priznala da je biseksualka.

Bivši suprug Vitni Hjuston izneo je šokantne tvrdnje o slavnoj pevačici. On je izjavio da je Vitni bila biseksualka i da je bila u vezi sa Robin Kraford. Ova ljubav imala je nesrećan kraj i on smatra da je to bio jedan od faktora koji su doveli do Vitnine tragične smrti.

Bobi Braun trenutno promoviše svoju autobiografiju "Every Little Step", a u novom intervjuu potvrdio je da je između Vitni i Robin postojalo nešto više od prijateljstva.

Ja znam istinu. Bili smo u braku 14 godina i ona mi je sve ispričala - rekao je on.

Vitni je godinama negirala glasine da je biseksualka i da je u vezi sa Robin, koju je upoznala još u Nju Džersiju, pre nego što je postala slavna.

Pevačica je tada imala 16, a Robin 19 godina. Njih dve vremenom su postale nerazdvojne. Bile su cimerke, pa se zbog toga pričalo da su više od prijateljica. Robin je kasnije postala Vitnina asistentkinja i kreativna direktora, i često se pored nje pojavljivala na javnim događajima. To su primetili i mediji, pa su se glasine o njihovoj vezi proširile. Obe su to demantovale.

Ljudi izvode razne zaključke kada vide Robin i mene. Zašto to ikoga zanima? Neka pričaju. To mi ne smeta, jer znam da nisam gej - rekla je Vitni u jednom intervjuu.

Ali, ubrzo nakon što se Vitni udala za Bobija Brauna 1992. godine, a Krafordova joj je bila kuma na venčanju, njih dve su počele da se udaljavaju.

Nakon Vitnine smrti, njena majka Sisi Hjuston je izjavila da nije odobravala ćerkinu blisku vezu sa Robin. Braun tvrdi da je i to uticalo na Vitnin tragičan kraj.

Zaista mislim da bi Vitni još bila živa danas, da je Robin prihvaćena u njenom životu - rekao je pevač.

