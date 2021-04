NAPOKON OTKRIVENO?! Hari i Megan su digli prašinu intervjuom kod Opre, a sada se tvrdi da ONA STOJI IZA rasističke opaske koja je izazvala BURU!

Šok!

I dalje se priča o intervjuu koji su Megan Markl i princ Hari dali čuvenoj Opri Vinfri, a gde su između ostalog naveli da su se susreli sa rasističkim komentarima u okviru porodice. Mnoge je zanimalo ko je takve komentare dao, te se o tome nagađalo naširoko, a Opra je saznala od Harija i Megan da nisu u pitanju kraljica Elizabeta i njen suprug princ Filip. Međutim, sada se, navodno, zna ko je u pitanju.

Kontroverzna britanska autorka Lejdi Kolin Kembel tvrdi da je u pitanju princeza Ana, ćerka kraljice Elizabete, što je tek zabrinulo javnost. Komentar koji je imala je, naime, bio pogrešno shvaćen, pa je umesto brige – u njihovim očima pokazala rasizam.

– Ana je bila zabrinuta oko toga koje su posledice dopuštanja „da se neko takav uključi u kraljevsku porodicu”, pa je rekla da to neće doneti probleme samo njima, već i deci koja će nastati iz te veze. Hari je to brzo preneo Megan, a ona je to povezala s bojom kože…

– To je osoba koja kao da jedva čeka da nađe problem tamo gde ga nema – tvrdi Kempbelova, prenose strani mediji, a vojvoda i vojvotkinja od Saseksa mudro ćute i posle ovih navoda.

