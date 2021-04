Poznati šminker i američka jutjub-senzacija Džefri Star i njegov blizak prijatelj Danijel Lukas nedavno su doživeli saobraćajnu nezgodu u Vajomingu. Nakon što su se stvari smirile, Džefri je progovorio o nesreći koja ga je zadesila.

- Jutros se odvio jedan od najstrašnijih momenata u mom životu. Zahvalan sam što smo ovde još uvek. U velikim sam bolovima, deo leđa mi je polomljen, kao i nekoliko pršljenova, ali preživeli smo - rekao je on, napominjući da su ga doktori uverili da će na kraju sve biti u redu, pošto se oporavi.

Naime, do nezgode je došlo kada je jutjuber zbog poledice izgubio kontrolu nad vozilom i skrenuo sa auto-puta, tri puta se prevrnuvši pre nego što se vozilo zaustavilo. Ubrzo nakon toga na internetu su se pojavile fotografije iz bolnice, a na Starovim društvenim mrežama napisano je da je on u stabilnom stanju, ali da je zadobio teške povrede.

We woke up crying happy tears today. So thankful for everyone’s out pouring love 💯 To everyone who wished death upon Daniel and I, we pray you find happiness within yourself.

Today he’s having more tests done and might need surgery. I’m now discharged 🏥 pic.twitter.com/35QZaShgDO