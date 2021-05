Srce njenog sina prestalo je da kuca: Poznata glumica izgubila je bebu u sedmom mesecu trudnoće, a danas se bori ovako! (VIDEO)

Primetila je kako se beba u stomaku više ne pomera.

Britanska glumica Amanda Holden (50) otkrila je sve detalje prisilnog porođaja svoje preminule bebe, sina Tea, koji se dogodio pre 10 godina i zauvek ostavio ožiljak u njenom životu.Naime, Amanda je u jutarnjem programu radija "Heart" odala počast medicinskim sestrama koje su se brinule za nju nakon teškog porođaja.Bivša članica žirija "Britain's Got Talent" sa suprugom Krisom Hjusom ima dve ćerke Leksi i Holi, a 2011. godine na svet je trebao da dođe i sin Teo.

U 7. mesecu trudnoće, Amanda je primetila kako se beba u stomaku više ne pomera. Spremila se i otišla kod doktora koji joj je potvrdio ono čega se najviše bojala, srce njenog sina prestalo je da kuca.

S obzirom na to da je bila previše uzrujana da rodi prirodnim putem, Amandu su odveli na carski rez u "West Minister University Hospital".Doktori su uradili sve što je bilo u njihovoj moći, ali britanska glumica rodila je mrtvorođenče.

Medicinske sestre Džeki Naš, Pipa Najtingejl i Natali Karter pomogle su joj da lakše podnese strašan gubitak. Glumica je povodom međunarodnog Dana medicinskih sestara, na radiju govorila o osoblju "Nacionalne zdravstvene službe" pa im se zahvalila na pomoći koju su joj pružili kada je bila "na dnu".

- Lično bih želela da se zahvalim medicinskim sestrama. Znam da govorim o tome puno i da nikad neću znati kada je previše. Ali, one su mi pomogle kada mi je bilo najteže - rekla je glumica.

- Uz tri sestre, čija sam imena javno spomenula, bila je još jedna ali, njoj nisam saznala ime. Ehh, upravo ta sestra me češljala kada mi se kosa zapetljala, hranila me, stavljala kućni ogrtač, sve kako se moja porodica ne bi uplašila kada bi me videla. Ne znam ko si, ali zauvek ću ti biti zahvalna - ispričala je Amanda.

Nedugo nakon tragedije, glumica je odlučila da osnuje humanitarnu pomoć za sve one koji su se susreli s bilo kakvim gubitkom u porodilištima širom Velike Britanije.

Autor: M.K.