PORODICA KARDAŠIJAN U STRAHU! Nakon pobačaja ima strah da ponovo zatrudni: "Uzmi surogat majku"

Izbezumljena.

Kloi Kardašijan (36) i njen dečko Tristan Tompson (30) planiraju da prošire njihovu porodicu, ali su suočeni s velikim problemima.

Naime, nedavno su lekari rekli Kloi da bi njena druga prirodna trudnoća bila visokorizična. Kardašijanova se onda obratila starijoj sestri Kim kad je počela da razmišlja o zamenskom majčinstvu iliti surogat majčinstvo, koje kao opciju često koriste parovi koji sami ne mogu začeti. Kim je tu opciju koristila za dvoje od svojih četvoro dece.

- Postoji šansa od 80% da ću pobaciti, što mi se skoro dogodilo i na početku prve trudnoće - rekla je tada Kloi i spomenula svoju ćerku Tru (3).

Sestra Kim ju je uverila da je sasvim u redu ako koristi surogat majku i da su njena iskustva s takvim procesima bila na nivou. Međutim, Kloi je ostala skeptična, uz reči da je pomisao kako više nikad neće biti trudna plaši.

- Uživala sam u trudnoći. Srce mi se slama na pomisao da to neću moći ponovo iskusiti - priznala je.

- Ako smo blagoslovljeni s više dece, to je Božja odluka, tako da smo u redu s tim - rekla je Kloi, ali ostala zatečena kad je terapeut rekao da njihova surogat majka možda neće biti u redu s tim.

Objasnio joj je kako, iako je to njihovo dete, telo je surogat majke, koja ima pravo prekinuti trudnoću ako dođe do nečega nepredviđenog. To je duboko šokiralo Kloi, koja je mislila da će biti sve po njenom, bez uticaja surogat majke.

- Nisam stvarno povezala da iako je njeno telo i moja beba, da bi ona mogla da donese takvu odluku. Znala sam da je njeno telo, ali ne i da je njen izbor, što je vrlo naivno i ovo mi je otvorilo oči - rekla je Kloi.

Autor: M.K.