Opra Vinfri otkrila ŠOK detalje svoje TUŽNE životne priče: Rođak ju je silovao, kad je imala devet godina, a baka je fizički maltretirala!

Popularna voditeljka imala je vrlo traumatično detinjstvo!

Tužna životna priča slavne voditeljke Opre Vinfri rasplakala je milione. Ima veoma bogatu karijeru, a pozadina njenog detinjstva je užasavajuća. Naime, tokom intervjua sa princem Harijem, ona je otkrila da ju je rođak silovao nekoliko puta i to kada je imala samo devet godina.

S*ksualni napadi su prema rečim Vinfrijeve trajali sve do 14. godine, a o traumama koje je doživela u detinjstvu, voditeljka je govorila u svojoj novoj emisiji o mentalnom zdravlju, „The Me You Can’t See“, na kojoj je započela da radi u saradnji sa Harijem.

Dok se prisećala ovog bolnog perioda, voditeljka je lila gorke suze, objašnjavajući da ju je stariji rođak napastvovao, a ona je o svemu tome ćutala, jer nije imala predstavu o značenju reči „silovanje“.

– Sa devet, 10, 11 i 12 godina silovao me je moj 19-godišnji rođak – priznala je voditeljka, pa objasnila da tada nije znala šta je s*ks:

– Nisam znala šta je silovanje. Svakako nisam bila svesna te reči. Nisam imala pojma šta je s*ks, nisam imala pojma kako se prave bebe, nisam ni znala šta mi se događa. I čuvala sam tu tajnu. I to je samo nešto što sam prihvatila, da devojčica nije bezbedna u svetu prepunom muškaraca – rekla je Opra Hariju.

Opra je sa kneldom u grlu pričala da ju je silovalo nekoliko rođaka, uključujući ujaka, a ovaj traumatičan period je trajao sve do 14. godine – kada je zatrudnela i poslata da živi sa ocem. Voditeljkin prvi silovatelj bio je njen tada 19-godišnji rođak, koji ju je zlostavljao nekoliko godina, ali nikada nije otkrila njegov identitet.

– Odveo me je u prodavnicu sladoleda dok mi je krv još tekla niz nogu i kupio mi sladoled – otkrila je Opra šta se dogodilo nakon što je prvi put silovana.

Opra je tokom odrastanja bila izložena i drugim oblicima zlostavljanja, uključujući fizičko zlostavljanje od strane bake i zanemarivanje majke.

– Način na koji me je baka odgajala i šibala sa pet i šest godina je jako jeziv. Moja baka bila je vrlo oštra, poput mnogih roditelja crnaca tokom te ere. Ideja da grlite i volite svoje dete ili čak dopuštate detetu da se oseća voljenim jednostavno nije bila deo njenog života – objašnjava Opra.

Autor: M.M.