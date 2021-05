Predstavnici Italije na Evroviziji, grupa "Maneskin", odneli su pobedu na prestižnom muzičkom takmičenju, a navodi da je frontmen grupe, Damijan Dejvi, pred kamerama konzumirao opijate izazvali su pravu buru u javnosti.

Frotnmen benda Maneskin tokom prenosa je usnimljen dok navodno "šmrče drogu", zbog čega je hitno reagovao menadžment benda i demantovao ove navode, a potom je stiglo i saopštenje organizatora u kojem stoji da pevač Damijan "sklanja staklo sa stola". Organizatori Evrovizie su poručili da će članove grupe testirati na opijate, a na Tviteru je osvanula slika koja bi trebalo da potvrdi da je pevač gurao ili duvao staklo sa stola, na kojoj se jasno vidi da se staklo nalazi svuda oko stola delegacije Italije u grin rumu.

Ipak, polomljeno staklo na patosu nije značilo velikom broju nezadovoljnih fanova Eurosonga koji su na društvenoj mreži objasnili da je "moguće i šmrkati i polomiti čašu i isto vreme", kao i da ova slika ništa ne dokazuje!

To everyone who keeps saying Damiano was using drugs: here's the proof that Thomas really broke that glass as they said in the Press Conference.

LET'S SHARE THIS PLEASE#Eurovision #maneskin pic.twitter.com/EJBx4YU50O