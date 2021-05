Au, druže!

Pevač Damijan Dejvid, frontmen grupe "Maneskin" koja je odnela pobedu na ovogodišnjoj Evroviziji održanoj proteklog vikenda u Roterdamu, privukao je veliku pažnju. Ono o čemu trenutno raspravlja cela Evropa, a i šire, jeste da li je zgodni Italijan konzumirao narkotike u uživo programu.

Naime, društvene mreže je preplavio snimak na kojem se mnogima čini kao da Italijan konzumira nedozvoljene supstance u uživo programu. On, kao i članovi njegovog benda, tvrde da se to nije desilo, te da niko od njih nikada nije koristio narkotike. Međutim, to nije jedini skandal o kom se trenutno priča.

Malo je onih koji znaju da je bend "Maneskin" karijeru počeo na ulicama Rima, a debitovao je i u jednom televizijskom šou programu, tokom koje je nosio čizmice na štiklu i igrao oko šipke. On je spretno šetao u ženskim potpeticama, a vladao je i striptiz pokretima. Snimak je nastao 2017. godine, kada je on imao 18 godina. Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: N.V.