ODRASLA KAO BESKUĆNIK, NEMA DEO PLUĆA Šokiraće vas detalji iz života Ukrajinke koja je oduševila na Evroviziji

Jedna od zapaženijih učesnica ovogodišnje Evrovizije svakako je Katerina Pavlenko (32), koja je sa svojim bendom Go_A predstavljala Ukrajinu, a mnogi nisu znali da je o njenom životu snimljen i dokumentarni film pod nazivom "MonoKate".

Naime, Katerina je rođena u Nižinu, na severu Ukrajine, gde je odrasla je bez oca. Mamin tata zamenio joj je očinsku figuru, a nakon što je on preminuo Katerina je sa majkom postala beskućnica - tada joj je bilo samo 6 godina.

Katerina i njena mama snalazile su se kako su znale i umele, a u jednom periodu živele su na gradilištu. Za njen mučni život drugari iz škole, kao ni nastavnici, nisu znali. Za nju je uobičajeno da u školu dolazi ranije, kako bi na česmi oprala kosu, jer je voda u kofi na gradilištu bila zaleđena.

- Sumnjali su da nije sve u redu, ali niko nije shvatao koliko je bilo loše. Svi su zato bili šokirani. Sećam se da mi je bilo teško jer nisam želela da neko zna. Shvatila sam da… Plašila sam se da će mi se smejati, da će me ljudi prezirati. Onda sam uvidela da im je zapravo bilo žao, a to je sve pogoršalo. Sažaljenje je bilo poslednja stvar koju sam želela da probudim u ljudima - istakla je nedavno Katerina za ukrajinsku televiziju, a prenosi Euromaidan Press.

Rano je poželela da se bavi muzikom, a život u mučnim uslovima i te kako se odrazio na njeno zdravlje.

Prvo su se pojavili bolovi u predelu grudi, a onda se Katerina suočila sa dijagnozom tumora na plućima. Imala je dve operacije, a pri jednoj joj je uklonjen deo pluća.

- Moj zvuk se ne formira u mojim plućima niti u bronhijama jer tu nema mnogo prostora. To vibrira ovde, negde u meni, ne znam otkud to. Sve vreme me čujete kako dahćem. Ima tu izvesnog šarma jer me čujete kako hvatam vazduh iako mi to ne pravi problem pri pevanju. Mogu da "uhvatim" notu i održim je dugo, a ne znam kako to funcioniše - objasnila je ova mlada žena.

