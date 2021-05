I ONA SE VAKCINISALA! Kejt Midlton rešila da stane na put korona virusa i primi prvu dozu vakcine, pa poslala SNAŽNU PORUKU! (FOTO)

Kejt Midlton, vojvotkinja od Kembridža i supruga princa Vilijama, se danas vakcinisala protiv korona virusa.

Naime, Kejt je posetila Naučni muzej u Londonu i tamo primila prvu dozu vakcine, a ona se ovim povodom i oglasila na društvenoj mreži Tviter.

- Juče sam primila prvu dozu COVID-19 vakcine u londonskom Naučnom muzeju. Veoma sam zahvalna svima koji igraju ulogu u ovom pomaku, hvala vam na svemu što radite – glasilo je u zvaničnom vojvotkinom saopštenju.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x