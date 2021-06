KRALJEVSKA PORODICA SE OVOGA NAJVIŠE PRIBOJAVALA! Sin Megan Markl i princa Harija neodoljivo podseća na svoju mamu! (FOTO)

Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl i njen suprug princ Hari su u eksplozivnom intervjuu kod Opre Vinfri u martu šokirali javnost između ostalog tvrdnjom da su pojedini članovi kraljevske porodice zabrinuti zbog boje kože koju će i imati njihov naslednik Arči i na koga će ličiti.

Ako je suditi prema poslednjim fotografijama sina vojvode i vojvotkinje od Saseksa koje kruže internetom, ono čega su se pribojavali članovi kraljevske porodice se obistinilo. Naime, kako primeđuju korisnici društvenih mreža Arči neverovatno liči na Megan Markl.

- "Njihove tamne oči i osmeh, isti su", "Mislim da je trenutno u fazi gde se menja iz Harija u Megan", "Presladak je, sav je na mamu" – samo su neki od komentara ispod fotografije.

Archie been looking a lot like Meghan 😭💞 pic.twitter.com/U8DeZUg94F