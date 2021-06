Hajdi Ferer (50) scenaristkinja kultne serije Dosonov svet (Dawson’s Creek) je izvršila samoubistvo.

Njen suprug je potvrdio tužnu vest, koji je objavio na blogu svoje supruge kao i Tviteru. Takođe potvrdio je da je reč o samoubistvu. Kako je napisao Hajdi Ferer je patila od produženih postkovid simptoma.

- Tokom 13 meseci oduzeo joj je svaki deo života: pokretljivost, uživanje u hrani jer je morala da jede vrlo restriktivnu ishranu i, na kraju, sposobnost spavanja. Nije čak uživala ni u knjigama - napisao je Hajdin suprug, Nik Gat.

My beautiful angel, Heidi, passed over tonight after a 13 month battle with Long Haul Covid. She was an amazing mother. She fought this insidious disease with the same ferocity she lived with. I love you forever and I'll see you down the road. pic.twitter.com/f22vbZ5K25