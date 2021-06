OTKRIVENA TAJNA 12 GODINA NAKON SMRTI MAJKLA DŽEKSONA: Psihički je bolovao, ljudi su s njim jedva izlazili na kraj! (FOTO)

Majkla je mučio niz bolesti o kojima je on odbijao da govori javno.

Majkl Džekson preminuo je 25. juna 2009. godine, pošto je doživeo srčani udar u svojoj kući u Los Anđelesu. Lekar koji je vodio računa o njemu, Konrad Marej, osuđen je za ubistvo iz nehata, pošto je ustanovljeno da je kralju popa dao lek Propofol, koji je zatim uzrokovao udar. A dok je on planirao da napiše knjigu o svom životu sa zvezdom i dalje tvrdeći da ni za šta nije kriv – zdravstveni problemi pevača su, jedan po jedan, izlazili na videlo.

Od njegove smrti pa do sada, lista problema koje je imao, a o njima ćutao, neverovatno je duga. Prema navodima njegovog biografa Iana Halperina, bio je toliko fokusiran na posao da je i gotovo svesno zapostavljao svoje zdravlje.

Nalazi autopsije pokazali su da je bolovao od uznapredovalog artritisa, te da su mu pluća bila toliko oštećena, da su jedva funkcionisala. Takođe, Halperin tvrdi da je Džekson imao i izvesnu naslednu bolest, zbog koje u njegovim plućima nije bilo moguće stvaranje proteina.

Zbog toga, Majkl je svakodnevno gubio dah i jedva hodao.

– Bila mu je potrebna transplatacija pluća, ali bio je preslab za to. Imao je i emfizemu, ali i krvarenje iz digestivnog trakta, koje su se lekari pokušavali da zaustave. To krvarenje bilo je najproblematičnije, to je moglo da ga ubije – objasnio je jednom prilikom on, pa šokirao brojne fanove muzičara.

Osim toga, bio je izgubio i 95 odsto vida, artritis mu je uništio kičmu i prste, a bilo mu je potrebno i nekoliko sati da obavi nuždu, jer je imao problema sa uvećanom prostatom. Svemu tome, navodno, doprinele su u izvesnom postotku i njegove plastične operacije.

Osim toga, bolovao je i od kožnih bolesti – viltiga, lupusa i osećao se toliko loše, da je bio siguran da mu „ponestaje vremena”.

– Molio me je da ga posetim dva dana pre smrti. Želeo je i da njegov otac bude tu, s njim – istakao je Ian.

Psihički problemi

Dugogodišnji prijatelj i kolega, Elton Džon, bio je veoma zabrinut, kada je Majkl u pitanju. U svojim memoarima je još objasnio koliko se pevač loše snalazio u društvu i da je vremenom bilo sve teže uopšte biti u istoj prostoriji s njim.

– Poznavao sam Majkla od njegove 13, 14. godine. Bio je najlepše dete koje ste mogli da zamislite. Ali u nekom trenutku, poslednjih godina, počeo je da se odvaja od sveta, kao na primer Elvis Prisli – otvorio je dušu on.

– Bog zna šta se dešavalo u njegovoj glavi. I Boga pitaj kojim se lekovima kljukao. Svaki put kada sam ga video u kasnijim godinama i kad bi se rastajali, odlazio sam misleći: „Jadan čovek, potpuno je sišao s uma”. Bio je zaista psihički bolestan. Uznemirujuće je bilo biti blizu njega. To je neverovatno tužno – dodao je, pa se prisetio jedne večere, na koju su bili otišli zajedno.

Kako je ispričao, Majkl ništa nije jeo. U jednom trenutku, ustao je od stola i nesta. Kasnije, međutim, pronašli su ga sa sinom domaćice, koja je pripremala trpezu.

– Nije se dobro snalazio u društvu odraslih. Iz nekog razloga, to mu baš nije polazilo za rukom – napisao je, između ostalog, čuveni Elton u „Me”.

