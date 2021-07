ZAPALJENA KUĆA BIJONSE I DŽEJ ZIJA OD DVA I PO MILIONA! Požar je podmenut, policija je na terenu, a evo da li je bilo ŽRTAVA! (FOTO)

U Nju Orleansu, kako navode strani mediji, izbio je požar u kući vrednoj preko dva miliona dolara, a smatra se da je u vlasništvu pevačice Bijonse i repera Džej Zija.

Kuća je u momentu izbijanja požara kuća je bila prazna, a smatra se da je požar podmetnut jer je policija navodno primila dojavu o sumnjivoj osobi koja se našla na posedu u vreme kada je do požara i došlo, a prema policijskom izveštaju, požar je izbio u kuhinji gde je pronađena i limenka benzina.

UPDATE: NOPD confirms the fire at the home reportedly owned by Beyoncé and Jay-Z is being investigated as simple arson. PD received tip about suspicious person around the same time/ area as fire. @WGNOtv pic.twitter.com/3P4ThP4LeV