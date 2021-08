CRNA OVCA KRALJEVSKE PORODICE! O skandalima Sare Ferguson je BRUJAO SVET: Razvod od princa, ljubavnici i bankrot šokirali su planetu!

Obeležila ih je!

Brojni članovi britanske kraljevske porodice privlačili su pažnju svojim ponašanjem, stavovima, pa i skandalima. Iako se u poslednje vreme najviše priča i piše o Megan Markl i princu Hariju, oni svakako nisu prvi. Pre mnogo godina veliku pažnju privlačila je Sara Ferguson, bivša supruga princa Endrjua, vojvode od Jorka i sina kraljice Elizabete.

Sara Ferguson, u svetu poznatija kao Fergi, rođena je 1959. godine, a roditelji su joj se razveli kada je imala 13 godina. Sa majkom je živela u Južnoj Americi, a kada je završila srednju školu, zaposlila se u londonskoj kompaniji koja se bavila odnosima sa javnošću. Godine 1985. započinje ljubavnu vezu sa princom Endrjuom, a kako se navodilo, njihovom bližem kontaktu je kumovala princeza Dajana, koja ih je stavila da sede zajedno na njenom venčanju sa princom Čarlsom.

Fergi i princ Endrju su se venčali 1986. godine, a u braku su dobili ćerke Beatris i Judžiniju. No, nakon rođenja njihove druge ćerke pojavili su se problemi koji su isplivali na videlo. Kako je princ bio zauzet svojom vojnom karijerom, tako je vojvotkinja od Jorka bila sve usamljenija, te je utehu pronašla u Stivu Vajatu, sa kojim je provela odmor u Maroku. Dve godine kasnije, Fergi i princ su objavili da se razvode.

Oni su se rastali 1992. godine, a zvanično razveli 1996. Delili su i dalje zajedničku kuću u Askotu i ostali u dobrim odnosima, pa se čak pričalo i da će se ponovo venčati. No, to se nije desilo jer su osvanule njene fotografije sa ljubavnikom Džonom Brajanom, koji joj je ljubio stopala.

Sve do tada je kraljica Elizabeta bila naklonjena Fergi, čak su bili svi zajedno na godišnjem odmoru, ali su te fotografije bile kap koja je prelila čašu. Kako se tada navodi, to je bio najveći skandal koji je kraljevska porodica imala. No, to nije bilo jedino što je napravilo problem.

Pre više od decenije, Sari je jedan novinar želeo da plati više od pola miliona evra kako bi mu sredila upoznavanje sa njenim bivšim mužem. Ova priča je odjeknula u svim svetskim medijima, a Sara se pravdala da je pogrešila u proceni i da Endrju nije znao ništa o tome.

I taman kada ste pomislili da bi tu bio kraj skandalima, prevarili ste se. Godine 2010. je Fergi bankrotirala, a upala je u tolike dugove da joj je u pomoć priskočio bivši muž koji je zbog toga navodno prodao kuću. Iako je tada bila u dobrim odnosima sa kraljevskom porodicom, to što je nekontrolisano trošila se nikome nije svidelo.

Savetnici u palati su joj predložili da objavi bankrot, ali se ona nadala da će se izvući. Odlučila je da napiše knjigu u nadi da će joj to pomoći, ali je to malo pričekalo. No, ona je sa Oprom Vinfri snimila dokumentarac pod nazivom ‘Finding Sarah’, a u šest nastavaka je prikazano kako nekadašnja žena princa pokušala da izgradi novi život u Americi.

