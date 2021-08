OD LOŠE DEVOJKE DO NAJBOGATIJE ŽENE NA SVETU: Evo kako je Rijana život u BEDI pretvorila u MILIJARDE! (FOTO)

Izgleda da je Rijana jedina devojka čiji se dečiji san ostvario - rešila se bede i postala najbogatija žena na svetu

Modna i muzička ikona, često navodi detinjstvo kao pokretačku snagu mnogih poduhvata. Njen život se nije oduvek sastojao od izvođenja koncerata u punim halama i punjenja naslovnih strana magazina. Naprotiv. Rijanina životna priča počinje na malom ostrvu sa ocem, zavisnikom od narkotika i producentom koji je mislio da ne ume da peva.

Robin Rijana Fenti rođena je 20.02.1988. godine na Barbadosu. Najstarije je dete skromnih roditelja, majke računovođe i oca supervizora skladišta. Odrasla je u bungalovu zajedno sa svoja dva mlađa brata. Novca nikada nisu imali, kroz čitavo njeno detinjstvo. Uprkos lošem finansijskom stanju njen otac se opijao i konzumirao razne droge, što je uticalo na njegov temperamenat, piše Bazaar.

Neretko je fizički zlostavljao njihovu majku, ali ponekad bi se obrušio i na Rijanu. Ovo se reflektovalo na čitavu porodicu, ostavljajući im užasne posledice na mentalno zdravlje.

Iako je zlatna devojka bila dobar đak, zbog problema sa ocem, počela je da popušta i da se zatvara u sopstven svet. Izlaz pronalazi u muzici svojih idola Madone, Maraje Keri i Dženet Džekson. Pevajući sa četkom za kosu kao imitacijom mikrofona, shvatila je gde pripada i šta će biti njena budućnost.

Kada je napunila 14 godina, doživela je pravo oslobađanje - njeni roditelji su se razveli. Međutim kako joj je majka radila puno radno vreme, to je značilo da će morati malo brže da odraste. Da bi doprinela kućnom budžetu, prodavala je odeću na ulici.

No, svesna svog potencijala, znala je da bi mogla da se probije u muzičkoj industriji ako bi je neko uticajan čuo. 2004. Prijavljuje se na izbor za mis srednje škole, gde uz osvajanje prvog mesta pokazuje i svoje glasovne sposobnosti pesmom “Hero” od Maraje Keri.

To je navodi da osnuje grupu sa dve školske drugarice, te počinje sa njima da peva po klubovima i događajima. Trenutak koji je lansirao u zvezde desio se kada je imala svega 15 godina. Pukom sudbinom te godine na Barbadosu je letovao muzički porducent Evan Rogerz. Rijana je videla svoju priliku i potrudila se dobro da je iskoristi.

Pojavila sa svojim drugaricama u Evanovom hotelu, gde su odlučile da mu izvedu numeru. Svojom prirodnom i nesputanom lepotom zadobila je svu producentovu pažnju. Međutim njegova prva misao je bila da tako lepa devojka verovatno ne ume da peva. Jednom kada ga je Riri razuverila u to, pozvao je u Ameriku gde će snimiti prvu demo traku.

Naredne godine, snima četiri pesme, među kojima je i “Pon de Replay”. To izvođenje je stiglo i do Džej Zija i njegove kuće Def Jam Recording, koji postaje impresioniran ovim vokalom. Od tog momenta njen san prelazi u javu i ona potpisuje ugovor sa popularnim reperom.

Nedugo potom objavljuje svoj prvi album “Music of the sun”. A već 2005. i drugi pod nazivom “A girl like me”. Tada je dobila savet od Džej Zija kojim se vodi i danas: “Nemoj da menjaš sebe zbog drugih, ne zaboravljaj odakle si došla i uvek ostani skromna.”

Duet sa reperom, hit “Umbrella”, ne samo da je bila jedna od najslušanijih numera na top chart-u, več joj je i doneo prvi Gremi.

Poznata po tome što brzo prerasta trendove, odlučila je da je vreme za transformaciju: od slatke devojke do nečega rizičnog i senzualnog. Njeni muzički videi su postali sugestivniji, kontraverzniji, ali i njena baza fanova je postajala sve veća.

Sa 21. godinu ipak dobija jednu drugačiju vrstu pažnje. Uplovljava u veoma nestabilnu vezu sa pevačem Krisom Braunom. Vrhunac se dogodio kada je u njegovom telefonu našla kompromitujuće poruke sa kojima ga je suočila. Njegov odgovor je bio nešto što će odjeknuti čitavim svetom poput eksplozije – Kris je fizički zlostavio.

I dok su mnogi očekivali da vide njenu povređenu stranu i suze, pevačica je odlučila da i ovu priču pretvori u svoj uspeh. Naime, ona pravi kolaboraciju sa Eminemom i Kanje Vestom gde izvode pesmu o porodičnom nasilju.

Nakon dekade uspešnog objavljivanja albuma i planetarne popularnosti, Rijana postaje jedna od najprodavanijih tekstopisaca, pevača i glumaca. Prodala je preko 540 miliona albuma i osvojila nebrojano nagrada I priznanja.

Njeno zlatno srce i upornost je ipak vode dalje. 2014. godine postaje modni preduzetnik, pre svega sa kolekcijom “Fenty x Puma”, a potom lansira i svoju mega popularnu make up liniju “Fenty Beauty”. Sledi i kolekcija donjeg veša “Savage x Fenty” koja u ponudi ima komade donjeg veša, odeću I pribor za spavanje sa širokim rasponom veličina.

I dok je i dalje okrenuta svom preduzetničkom poslu, njeni fanovi željno isčekuju novi album, na kom je, za Vogue, pomenula da radi.

Riri je nedavno proglašena milijarderkom. Pema Forbsu njeno bogatstvo procenjuje na oko 1,2 milijarde funti, što je čini najbogatijom muzičarkom i ženom na svetu.

Autor: M.M.