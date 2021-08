SKANDALOZNE TAJNE BRITANSKE KRALJEVSKE PORODICE! Ovo PROROČANSTVO je potreslo ceo SVET!

Lusinda Rajli prorekla je u poslednjoj deceniji 20. veka!

Lusinda Rajli je irska spisateljica koja je obuzela pažnju svetske javnosti 2017. godine nakon što je objavila knjigu "Ljubavno pismo" o aferi Britanske kraljevske porodice, koju je napisala još davne 1999. godine.

Knjiga tada nije objavljena zbog smrti princeze Dajane, pa je ostavljena da sačeka svoju trenutak. Dok je ovaj roman sazrevao u Lusindinoj fioci, ona se posvetila svom talentu i stvorila najlepša dela savremene svetske književnosti.

Lusinda Rajli irska je spisateljica, koja dolazi iz pre svega umetničke porodice. Ona je od ranog detinjstva bila okružena kako književnosću, tako i baletom i glumom. Svoju slavu krenula je da stiče već u tinejdžerskim godinama, a popularnost je stekla ulogom u drami "The story of the Treasure Seekers". Zbog povrede kolena morala je da odustane od sna da postane balerina, pa se posvetila glumi, međutim zbog bolesti je pala u krevet i dok se oporavljala krenula je da piše svoj prvi roman "Ljubavnici i igrači", čime otkriva svoju pravu strast.

Roman "Ljubavno pismo" prati priču poznatog britanskog glumca u kog se zaljubljuje princeza Britanske kraljevske porodice, ali njeni roditelji, kao i ceo dvor tu vezu pokušavaju da prekinu, ovu romantičnu priču maestalno je uradila Lusinda Rajli, opisavši do detalja kako je tekao odnos princeze i glumca, ali je posebnu pažnju dobila kada su se Princ Hari i glumica Megan Markl venčali 2018. godine, svega godinu dana nakon objavljivanja knjige i 19 godina nakon što je napisana.

Lusindu je ovo šokiralo koliko i ostatak sveta, s obzirom da je na svojevrstan način predvidela potres Britanske kraljevske porodice, te je u intervjuu, koji dala za jednu domaću izdavačku kuću, rekla:

Serijal knjiga „Sedam sestara“ spisateljice Lusinde Rajli, koja prati životnu priču i porodičnu istoriju sedam sestara Maje, Ali, Zvezde, Keke, Tigi, Elektre i sedme izgubljene sestre Merope.Inspiraciju za svoju knjigu popularna spisateljica našla je u mitu o sedam sestara poznatijem kao „Plejada“. Mit o „Plejadi“ najpoznatiji je u svojoj Grčkoj verziji, međutim ono što je zanimljivo da se širom sveta mogu naći slični mitovi, koji jedan od drugog jako malo odstupaju. Tako Aboridžini, kao i određena domorodačka severnoamerička plemena, japanska tradicija, i mnogi drugi, pa čak i mi, imaju svoju verziju priče o sedam sestara. Tih sedam sestara su u stvari sedam zvezda, mada danas možemo videti samo šest, koje zajedno čine skup zvezda u sazvežđu Bik.

Doživela sam da stvari o kojima sam pisala sablasno postanu stvarnost (kao što se desilo sa „Ponoćnom ružom“), ali ne u tako velikoj meri. Zanimljivo je videti da se u realnosti odigrava scenario u kojem je princ u vezi sa glumicom. Mada je ta veza uzrokovala skorašnje probleme u britanskoj monarhiji, kraljevska loza traje više od hiljadu godina i preživela je i mnogo gore bure! U stvari, kada sam pisala „Sestru iz senke“, zaronila sam dublje u javne poslove pretka princa Harija – kralja Edvarda VII. Naravno, „Ljubavno pismo“ je fikcija. Kad sam 1999. godine završavala prvu „ruku“ knjige, smrt princeze Dajane još je bila sveža u javnoj svesti. Moć štampe, i sada društvenih mreža, ogromna je, i to sam želela da istražim kroz različita gledišta, onih unutar našeg sveta, kao što je lik novinarke Džoane, kao i onih koji su javnom u fokusu, kao što je glumica Zoi.

Lusinda Rajli obišla je svet ne bi li što vernije opisala mesta o kojima priča u svojim romanima, a na tom putu svratila je i u Srbiju. U intervjuu koji je dala za domaću izdavačku kuću, Lusinda je otkrila zašto joj se naša zemlja toliko simpatična:- Svidelo mi se to što sam 2013. godine posetila Srbiju i počela da razumevam njenu izuzetnu istoriju, kao i strastvenost njenih ljudi.

Ljubavna priča, u realnom životu dobila je srećan kraj, pa Princ Hari i Megan Markl idalje uživaju u ljubavi i bezbrižnosti porodice, ali Lusinda nije bila toliko srećna.Naime, ovoj spisateljici dijagnostikovan je rak pre četiri godine, ali nije dozvolila bolesti da je odvuče od njenog životnog dela. Naime, Lusinda je 2013. godine posetila Srbiju, a nakon toga počela je da piše njen najveći književni uspeh, ciklus romana "Sedam sestara", koji čitaoce upoznaje sa mitovima, istorijom i kulturom različitih naroda širom sveta, a prvi roman ciklusa objavljen je svega godinu dana kasnije. Ona nastavlja da radi na romanima, da bi u aprilu 2021. godine Rajlijeva objavila poslednji roman iz ciklusa.

Roman "Izgubljena sestra" objavljen je na britanskom tržištu 29. aprila, a zbog posledica raka život je izgubila mesec ipo dana kasnije, 11. juna. Čini se da je ovu veliku spisateljicu u životu održavalo njeno životno delo, a kada ga je napokon završila oslobođeno je mogla da napusti ovaj svet, ostavivši u amanet jedno od najboljih književnih dela današnjice.

Autor: A.N.