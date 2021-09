MEGAN I HARI PADAJU SVE NIŽE, SKORO SU NA DNU! Čak ni princ Čarls nije imao tako NISKE OCENE 1996. kad se razveo od DAJANE!

Megan Markl i princ Hari nikad nisu bili niže na lestvici popularnosti, šest meseci nakon intervjua sa Oprom Vinfri, pišu britanski mediji. Pozitivan stav prema vojvotkinji od Saseksa ima 26 posto britanskog stanovništva, a 65 posto ima negativan stav prema Megan, podaci su agencije za ispitivanje javnog mnjenja YouGov.

Harry and Meghan’s net favourability ratings have fallen to their lowest ever levels



Prince Harry: -25 (19 point drop)

Meghan: -39 (7 point drop)



(Changes from 21 April)https://t.co/Qnsuxv23ZD pic.twitter.com/0wo7zH8wSD