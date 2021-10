'SESTRE SU NOSILE MOJU SLIKU KOD PLASTIČARA!' Kim Kardašijan potkačila sve članove porodice, a onda se osvrnula i na bivšeg prijatelja svog oca!

Razvezala jezik!

Kim Kardašijan bila je domaćin emisije "Saturday night live" u okviru koje je održala monolog oko koga se podigla velika prašina.

Naime, najpoznatija starleta sveta u okviru svog govora potkačila je skoro sve članove svoje porodice, ali i O Džej Simpsona, nekadašnjeg prijatelja njenog oca, uglednog advokata Roberta Kardašijana.

Prvi na tepeti bio je Kanje Vest. Iako Kim sa bivšim suprugom i te kako održava dobar odno, nije ni trepnula pošto je istakla da je „sama njegova ličnost" bila „glavni razlog za razlaz".

"Udala sam se za najboljeg repera svih vremena. Talentovanog, pravog genija, s kojim sam dobila četvoro dece. Tako da, kad se i zvanično budemo razveli, morate da znate da je to bilo samo zbog jednog. Njegove ličnosti", rekla je Kim.

Kim je potkačila i očuha Brusa Džnera, odnosno Kejtlin i zaključila da se posle njenog propalog kandidovanja za guvernera Kalifornije, a Kanjeovog za predsednika, sve se svelo na:

"Znam da smo podeljeni, ali volela bih kada bi se Amerika ponovo ujedinila. Zato vas sve obaveštavam da ću da se kandidujem... Ma, samo se šalim. Neću da budem predsednik. U porodici ne mogu biti tri propala političara."

Kortni, Kloi, kao i Kendal i Kajli, takođe nije štedela.

"Radujem se što sam ovde večeras, da vam pokažem da nisam samo još jedno lepo lice. Da nisam samo neko ko samo ima dobru kosu, ko se sjajno šminka, ima zavidnu figuru. Suštinski, nisam samo lepotica sa slike koju su moje sestre nosile svojim plastičarima",nasmejala je mnoge Kim.

Starleta je pomenula i nekadašnjeg sportistu i velikog prijatelja njenog oca Roberta Kardašijana O Džej Simpsona. Naime, Robert Kardašijan bio je u takozvanom "drim timu" advokata koji su branili O Džej Simpsona.

"Moj otac je bio, a i još uvek mi je velika inspiracija, vetar u leđa i hvala mu posebno za to što mi je otvorio oči kad je rasizam u pitanju. Nepravda u tom „polju". On me je i odveo do moje prve crne osobe... O Džej je svakako ostavio traga. Ili nekoliko njih. A možda i nijedan. I dan-danas ne znam", zaintrigirala je, prenosi "Hollywood Reporter".

Po pisanjima stranih medija, Kim je pokazala da je ozbiljan šoumen, komičar, ali i voditelj.

Autor: M.M.