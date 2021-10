PRAVI METAK SE NALAZIO U GLUMČEVOM PIŠTOLJU? Saopštenje koje su objavili filmski radnici mnoge je ŠOKIRALO!

Scenski pištolj iz kojeg je ubijena filmska snimateljka i ranjen režiser na setu novog filma Aleka Boldvina imao je jedan pravi metak, saopštio je sindikat radnika Holivuda u dopisu svojim članovima.

Holivudski glumac Alek Boldvin nesrećnim slučajem usmrtio je direktorku fotografije i ranio reditelja, kada je u četvrtak ispalio hitac iz scenskog pištolja na snimanju filma u Novom Meksiku, saopštile su lokalne vlasti.

Boldvin, koji je saslušan i pušten, upucao je i usmrtio Halinu Hačins, direktorku fotografije filma "Rust", i ranio Džoela Souzu, reditelja filma, na ranču Bonanca Krik, popularnoj filmskoj lokaciji južno od grada Santa Fea, navodi se u saopštenju kancelarije lokalno šerifa, prenela je agencija Rojters.

Hačinsova je helikopterom prevezena u Univerzitetsku bolnicu u Novom Meksiku, gde je konstatovana smrt, dok je Souza kolima hitne pomoći odvezen u regionalni medicinski centar gde je podvrgnut lečenju zbog zadobijenih povreda.

Težina njegovih povreda nije mogla odmah biti utvrđena.

Šerifova kancelarija je saopštila da nije podignuta optužnica i da istražuju pucnjavu i ispituju svedoke.

Glumac se oglasio povodom nesreće na Tviteru i rekao da mu je srce slomljeno.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and