BIZARNA LJUBAV! Adel šokirala javnost priznanjem da na zidu drži uramljenu ŽVAKU SELIN DION!

Popularna pevačica Adel priznala je da toliko voli koleginicu Selin Dion da komad njene žvake drži uramljen na zidu.

Naime, Adel je priznala da je uokvireni komad žvake njena najcenjenija imovina.

Džejms Kordin je moj prijatelj, a on radi emisiju "Carpool Karaoke", znao je koliki sam obožavalac Selin Dion. Kad je gostovala u njegovoj emisiji, naterao je da ispljuje žvaku u komad papira i uokvirio mi je - rekla je Adel.

Kasnije je otkrila i da je njenu pesmu "My Heart Will Go On" najviše puta obrađivala u životu.

Adel je 2018. godine bila na koncertu Selin Dion koji je održan u Las Vegasu, pošto se Dion oporavila od teškog oblika gripa sa kojim se borila mesecima.

Nisam mogla da izvedem sve svoje koncerte, ali bila sam oduševljena što je Adel došla na jedan od njih... Toliko je volim - napisala je tada dobitnica Gremi nagrade uz zajedničku fotografiju iza pozornice.

Autor: P.R.