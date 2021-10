PROPAO TAJNI PLAN MEGAN MARKL! Ne može da veruje: Najvrednija stvar Lejdi Di neće pripasti njenoj ćerki Lilibet, nego NJOJ!

Jedna od najskupljih stvari koju je Ledi Dajana ostavila iza sebe je njena čuvena tijara koju je nosila na venčanju sa Čarlsom, a iako je Megan mislila da će je naslediti Lilibet Dajana, ipak će pripasti nekome drugom.

Meseci su prošli od skandaloznog intervjua Megan Markl i princa Harija kod slavne voditlejke Opre Vinfri, a cela fama oko Megan i Harija se nikako ne smiruje.

Doduše, njihovi naredni postupci nisu nikako olakšali situaciji koja je ključala iz dana u dan, a pored rata sa kraljevskom porodicom, mnogi su stekli utisak da se lagano ali sigurno javlja i rivalitet među braćom.

Takođe, mnogi su za to ponajviše krivili Megan jer je Harija odvojila od porodice, i bila takoreći "kamen spoticanja". Jedna od stavki koja je i te kako podigla prašinu je i odnos "snajki" odnosno Kejt i Marklove, a koliko su natpisi daleko otišli, svedoči i to što je priča dogurana do toga da se sada vojovtkinje navodno nadmeću i za najvredniju stvar koju je pokojna Dajana ostavila u nasleđe.

Kako piše The Sun, u pitanju je nestvarno lepa tijara koju je omiljena princeza nosila na svom venčanju sa Čarlsom, a koja je optočena sa preko 1.000 dijamanata.

Why you probably won't see Princess Diana's wedding tiara on Princess Kate https://t.co/24NXCRoaIN via @PEOPLEroyals pic.twitter.com/lwwBNk20DE — People (@people) 25. март 2016.

Navodno je upravo na ovaj ukras Megan bacila oko smatrajući da je logično da će pripasti Lilibet Dajani. Zapravo, od momenta kada je mala Lilibet došla na svet, Megan je ubeđena da će ona jedina biti prava naslednica Dajane, a između ostalog nosi i njeno ime. Međutim, njeni navodni planovi pali su u vodu jer tijara neće pripasti njenoj ćerki.

Naslednica jedne od najvrednijih kruna je niko drugi do Šarlot, koja i sama u svom imenu ima i ime svoje bake Dajane. Moći će da je nosi kada odraste dovoljno, tvrde izvori bliski kraljevskoj porodici, ali nije isključeno ni da će morati da sačeka sopstveno venčanje kako bi se ispoštovale stroge procedure.

Australijski časopis "New Idea" tvrdi da Šarlot zna za tijaru i jedva čeka da je jednog dana isproba. Tijara "Spenser" bila je u Dajaninoj porodici skoro čitav vek pre nego što ju je nosila na dan venčanja 1981. godine sa Čarlsom.

Tradicionalno, kraljevske neveste čekaju do dana venčanja pre nego što prvi put nose komad. Megan Markl je od kraljice pozajmila tijaru za venčanje sa Harijem 2018. godine koja je izvorno pripadala kraljici Mariji, ali kada je u pitanju Dajanina kruna, nažalost mala Lilibet ostaće praznih ruku.

Autor: M.M.