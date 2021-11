HOROR NA KONCERTU SLAVNOG REPERA! Stampedo ljudi srušio kontrolni punkt, POGINULO OSAM OSOBA! ŠOKANTNO! (VIDEO)

Tokom koncerta popularnog repera Travisa Skota poginulo je najmanje osam osoba, u stampedu, na muzičkom festivalu Astrovorld u Hjustonu, saopštili su vatrogasci. Naime, prema saopštenjima medija, na desetine ljudi je povređeno, a u bolnicu je prevezeno njih 11.

Do haosa je došlo onog trenutka kada su se kapije otvorile oko 14 časova po lokalnom vremenu i tada se stampedo ljudi probio kroz kapije. Hiljade ljudi, prema navodima Ej-Bi-Sija, uništilo je bezbednosni ulaz za VIP osobe, zaobilazeći kontrolni punkt, a neki su i privedeni.

Šef lokalne vatrogasne službe Sem Pena rekao je da je došlo do gužve kod prednjeg dela bine i tada je nastala panika.

Hitna pomoć je reagovala brzinom munje, nekoliko vozila sa zdravstvenim radnicima je došlo na lice mesta i odmah delovalo, prenosi lokalni ogranak Ej-Bi-Sija.

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk