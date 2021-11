POZNATA GLUMICA ZARAŽENA KORONOM: Kira Najtli vodi bitku sa opakim virusom, a njen suprug misli da nema simptome zbog ove čudne navike!

Otkrila kako se oseća.

Slavna glumica Kira Najtli (36) vodi bitku sa korona virusom, a jedini koji nema simptome je njen suprug. Kako prenosi "Telegraph", glumica se nalazi u izolaciji u svom domu u Londonu, gde se bori protiv korone zajedno sa svojim ćerkama, 6-godišnjom Edi i 2-godišnjom Delilom, koje su takođe pozitivne na virus korona.

Ona je putem aplikacije "Zoom" otkrila kako se oseća.

- Hoće li vam smetati ako ne upalim kameru? Imam koronu i osećam se prilično loše - rekla je glumica novinaru pa otkrila kako se njen suprug Džejms Rajton hvali kako nema simptome.

- On je vrlo zadovoljan zbog toga - uveren je da je to zato jer je on jedan od onih koji se kupa u hladnoj vodi, a ja to ne radim - rekla je glumica.

Otkrila je i da je ona primila dve doze vakcine, ali i da se njene ćerke osećaju bolje. Nakon oporavka, Kira se vraća glumi i to u novom filmu "Silent Night", njenom prvom velikom projektu još od 2020, kada je odustala od serije "The Essex Serpent".

Autor: M.K.