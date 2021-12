ŠOK PRIZNANJE! Slavni glumac prvi put nakon optužbi za se*sualno zlostavljanje: BIO SAM ZAVISNIK, NISAM MOGAO DA SE KONTROLIŠEM!

Skandal!

Holivudski glumac Džejms Franko napokon je odlučio da progovorio o tome kako se osećao nakon što ga je više žena optužilo za seksualno zlostavljanje. On je naveo i šta ga je na to potaklo.

- Bio sam zavisan od seksa, potpuno opčinjen do te mere da nisam mogao da se kontrolišem - izjavio je glumac, te dodao da mu nije bila namera nikoga da povredi.

Kako je istakao, njegovi problemi su izmakli kontroli kada je shvatio da ne može nikome ostati veran.

- Varao sam sve, ali sam se promenio nakon što sam upoznao Izabel. Ja zarpavo nisam bio baš tip za jednu noć, već bi se samo družio ili izlazio kao i sa prijateljima - rekao je glumac.

No, seks nije bila jedina zavisnost sa kojom se Džejms borio. On je bio zavisan od alkohola i droge, što ga je dovelo do depresije. Uz to, imao je probleme sa zakonom, što zbog opijanja, što zbog crtanja grafita i preprodaje ukradenih parfema.

Podsetimo, nakon što je osvojio "Zlatni globus" za ulogu u filmu "The Disaster Artist", čak pet žena je optužilo glumca da je iskoristio svoju poziciju učitelja glume kako bi zadovoljio svoje seksualne maštarije. Nakon svega, pokušao je da se nagodi za tačno 2 miliona i 235 hiljada dolara.

Autor: P.R.