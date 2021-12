OSEĆA SE KRIVOM! Sara Džesika Parker očajna zbog optužbi za SILOVANJE Krisa Nota, evo šta je slavna glumica imala da kaže!

Šok!

Otkako su se u javnosti pojavila navodi o optužbama za seksualno napastvovanje na račun Krisa Nota, njegova partnerka iz serije "Seks i grad", Sara Džesiku Parker, strahuje da će to negativno uticati na celu ekipu serije "And Just Like That".

Kako je otkrio izvor blizak glumici cela priča o kolegi joj je teško pala, a iz nekog razloga, upravo se ona oseća kao da je sve razočarala i izneverila, piše „Us Weekly”.

Uoči Božića, "The Hollywood Reporter" objavio je priče dveju žena, koje su pod pseudonimima Zoi i Lili optužile javno Nota da ih je seksualno zlostavljao, ali je on sve to negirao

- Ona je zaštitnički nastrojena prema Keri Bredšo i ljuta je jer su ona, ali i svi ostali iz serije, dovedeni u ovu poziciju. Nije tu reč o novcu, već o onom što je Keri radila. Keri je uvek želela da pomogne drugim ženama, a sada su, dok je ona trebala na njih da pazi, žene otkrile da su bile povređene. Svoju ulogu Keri Bredšo i njene moći Sara Džesika Parker shvata jako ozbiljno, a s velikom moći dolazi i ogromna odgovornost, iako je ona i te kako svesna da sve ovo nema veze s njom, nego s njim, opet oseća da je sve izneverila - rekao je izvor.

Podsetimo, tri žene su ranije izjavile da ih je glumac seksualno napao u razdoblju između 2004. i 2015. godine, a Zverka je, sve optužbe odbacio, naglašavajući kako je sa svim damama koje su se oglasile imao „sporazumne susrete".

Advokat Endru Bretler, takođe, tvrdi da njegovog klijenta niko od nadležnih još nije kontaktirao, preneo je bio „Deadline", ali da je Kris svakako spreman na potpunu saradnju.

