UMRO POZNATI GLUMAC, KOJI JE UTABAO PUT MNOGIMA: U ovome je bio PRVI, a ostaće zauvek upamćen i po mnogim filmovima!

Tuga do neba!

Sidni Poatje, prvi Afroamerikanac koji je osvojio Oskara za najboljeg glumca, preminuo je u 94. godini, a uzrok smrti još nije poznat.

Smrt slavnog Oskarovca i sera je potvrdio Fred Mičel, ministar spoljnih poslova Bahama preko Eyewitness News Bahamas.

Pričajući o Poatjeovoj smrti, Mičel je naglasio da su ostali bez velikog i značajnog Bahamca, "ja sam ostao bez svog prijatelja".On je Oskara osvojio 1964. godine i to je bila prekretnica u filmskoj industriji i snažan vetar u leđa crnačkom pokretu koji se borio za građanske slobode u Americi.Imao je još 2 nominacije za Oskara, 10 za Zlatni globus, 6 za Baftu.Sidni je rođen 20. februara 1927. godine, bio je oženjen 2 puta: Huanitom Hardi i Džoanom Šimkus, a imao je šestoro dece, 8 unučadi i tri praunučadi.

Oskara je dobio za film "Lilies of the Field", a neki od najpoznatijih filmova su i: To Sir, with Love, Guess Who’s Coming to Dinner and In the Heat of the Night, Stir Crazy, Porgy and Bess (1959), Paris Blues (1961), A Patch of Blue (1965), Sneakers (1992) and The Jackal (1997).Bio je i diplomata, kao ambasador Bahama u Japanu, od 1997. do 2007. godine.Brojne kolege se opraštaju od glumca na društvenim mrežama.

Autor: M. K.