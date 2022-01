PREMINUO SIN POZNATE PEVAČICE! Stravična tragedija u domu muzičke zvezde, policija pronašla BEŽIVOTNO TELO!

Čuvena kantautorka Šinejd O'Konor slomljena je otkako je saznala da je njen sedamnaestogodišnji sin Šejn pronađen mrtav. Za mladićem se, inače, tragalo dva dana.

Poslednji put je bio viđen živ u Talatu, naselju u Dablinu.

- Moj prelepi sin, svetlo mog života, odlučio je da prekine ovozemaljsku borbu i sada je s Bogom. Neka počiva u miru i neka niko ne sledi njegov primer. Dušo, mnogo te volim - potvrdila je ona tužne vesti na Tviteru.

Tinejdžer, čiji su roditelji Šinejd i njen kolega, irski muzičar Donal Luni, prijavljen je kao nestao ranije ove nedelje. Irska policija izdala je zvaničan izveštaj u kojem se poziva na informacije 6. januara nakon što je Šejn nestao iz oblasti Dablina.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: