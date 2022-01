Kraljica Elizabeta slavi sedam decenija vlasti: Zapevaće joj najveće svetske zvezde, a spremaju joj i OVO!

Smatra se da će glavninu jubilarnih dužnosti verovatno dobiti ostatak kraljevske porodice, uključujući princa Vilijama i njegovu suprugu Kejt.

Bakingemska palata predstavila je ceo program događanja za proslavu platinastog jubileja britanske kraljice, obeležavanja njenih 70 godina na prestolu.Proslave će uključivati i otvaranje javnosti privatnih imanja 95-godišnje kraljice, kao i neke od najvećih svetskih zvezda koje će nastupiti ispred Bakingemske palate u Londonu.

Nije jasno na kojim će događajima prisustvovati ili u kojima će učestvovati kraljica Elizabeta II jer su joj doktori naredili mirovanje u oktobru prošle godine, nakon noćnog boravka u bolnici zbog neutvrđenih preliminarnih pretraga.

Smatra se da će glavninu jubilarnih dužnosti verovatno dobiti ostatak kraljevske porodice, uključujući princa Vilijama i njegovu suprugu Kejt.

Kraljica obično provodi godišnjicu svog ustoličenja privatno u Sandringamu.

Službene proslave jubileja počeće u ponedeljak kada Fortnum & Mason pokreće takmičenje za platinasti puding, kako bi pronašli jelo koje će posvetiti kraljičinoj vladavini.

Recepte će ocenjivati ​​stručni žiri uključujući zvezdu serije "Great British Bake Off" Meri Beri.

Od 12. do 15. maja očekuje se više od 500 konja i 1.000 izvođača u predstavi u dvorcu Vindsor, koja će publiku provesti kroz istoriju od Elizabete I. do danas.Više ceremonija održaće se kasnije tokom godine, počevši od četvrtka, 2. juna, prvog dana posebnog četverodnevnog državnog praznika, kada će se kraljičina rođendanska povorka, poznata kao "Trooping the Colour", održati.

Istog dana ujediniće se Velika Britanija, Kanalski otoci, otok Man i britanske prekomorske teritorije u istodobnom paljenju svetionika uz glavni u Bakingemskoj palači.U petak 3. juna, služba zahvale za kraljičinu vladavinu održaće se u katedrali sv. Pavla, pre platinaste zabave u palati u subotu 4. juna uz svetski poznate izvođače čija imena nisu objavljena.

Ljudi širom zemlje zajedno će sesti za veliki jubilarni ručak u nedelju 5. juna, posljednjeg dana povezanog prazničnog vikenda.Sandringam i Balmoral takođe će biti otvoreni za stanovnike i posetioce, kako bi uživali u proslavama tokom dugog vikenda.

Školarci širom zemlje pozvani su da naprave kolaž svojih nada za planetu u sljedećih 70 godina, a neki od njihovih dizajna biće istaknuti na proslavi.Od jula u službenim kraljevskim rezidencijama biće postavljene tri izložbe kojima se obeležava kraljičino stupanje na presto, krunidba i jubileji.

