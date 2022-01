PRIZNANJE ROBIJA VILIJAMSA ŠOKIRALO SVET: Nad glavom sam imao plaćenog ubicu!

Prošao kroz pakao!

Britanski muzičar Robi Vilijams (47) otkrio je mračnu stranu slave, odnosno da je bio meta plaćenog ubice, i sve šokirao onim što je doživeo.

- Nikad nisam ovo rekao, ali nad glavom sam imao plaćenog ubicu. Nikada o tome nisam javno govorio. Nestalo je. Imam prijatelje. To su stvari o kojima se ne govori kada postanete slavni - rekao je Vilijams za Mirror.

Pevač je istakao da je u životu velikih zvezda najteže nositi se sa slavom. Naglasio je i da se zvezde moraju pomiriti s činjenicom da im se, kada su slavni, oduzima privatnost.

- U jednom trenutku svog života bio sam neverovatno poznat. Poznat u stilu Majkla Džeksona. Postao sam popularan kada sam imao 17 godina. Sa 16 godina sam bio u bendu, a kada sam imao 21, otišao sam i započeo solo karijeru - rekao je Robi.

- Prodao sam 80 miliona albuma, držao rekord u broju prodanih ulaznica u jednom danu za turneju - ispričao je muzičar i dodao:

- Želim da idem na normalna mesta na koja ne mogu da idem jer ljudi žele da me ubiju. Potrebno je neko vreme da se osoba pomiri s tim. Imam teskobu i ne volim susrete sa strancima, a stranci žele da me upoznaju i neprijatno mi je zbog toga. Razmišljanje o tome mi zapravo izaziva neprijatnost. To je okidač.

Autor: M.K.