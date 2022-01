TUGA U AMERICI! Preminuo čuveni pevač Meat Louf, poznat po OVOM HITU!

Tuga do neba!

Američki pevač i glumac Mit Louf (Meat Louf) preminuo je u 74. godini, potvrdio je njegov agent.

Njegov album "Bat Out Of Hell" album jedan je od najprodavanijih svih vremena. Meat Loaf je poznat po svom legendarnom hitu "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)".

Kako prenosi "Gardijan", nije saopšten uzrok smrti.

BREAKING: US singer Meat Loaf, whose hits included Bat Out of Hell, has died aged 74.



More on #BBCBreakfast pic.twitter.com/KCJT5tu3vz — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 21. јануар 2022.

Muzičar rođen kao Marvin Li Adej umro je 20. januara sa suprugom Deborom pored sebe.

- Znamo koliko je značio mnogima od vas i zaista cenimo svu ljubav i podršku dok prolazimo kroz ovo vreme tuge zbog gubitka tako inspirativnog umetnika i prelepog čoveka - navodi se u saopštenju porodice Mit Loufa.

Karijera pevača i glumca trajala je oko šest decenija, tokom kojih je širom sveta prodao više od 100 miliona primeraka muzičkih albuma.

- Od njegovog srca do vaših duša...nemojte nikada prestati da rasturate! - navodi se u saopštenju.

Najpoznatiji je po trilogiji albuma Bat out of Hell: — Bat Out of Hell, Bat out of Hell II: Back into Hell i Bat out of Hell III: The Monster Is Loose, koja je prodat u više od 50 miliona primeraka.

Autor: N.Žugić