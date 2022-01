DRAMA! Adel grca u suzama zbog ovoga: Pola mog tima je zaraženo KORONOM! (VIDEO)

Ovo ju je slomilo!

Britanska pevačica i tekstopisac Adel (33) odložila je niz koncerata u Los Anđelesu zbog zaraze korona virusom, i to samo 24 sata pre prvog nastupa. Adel se potpuno slomila u videu koji je podelila sa fanovima na Instagramu i kroz suze je saopštila da neće održati koncerte.

- Žao mi je, ali koncerti jednostavno nisu u potpunosti spremni. Pola mog tima je zaraženo korona virusom i samim tim je bilo nemoguće završiti sve pripreme - rekla je pevačica u suzama.

Adel je dodala i da su ona i njen tim budni već 30 sati. Objasnila je da su apsolutno sve pokušali da urade kako bi se koncert održao, međutim, virus je učinio svoje.

- Pokušali smo sve što smo mogli da se koncert održi na vreme i da bude dovoljno dobar za vas. Ali, kovid 19 nas je uništio. Ne mogu vam dati ono što trenutno imam i iscrpljena sam. Iznervirana sam što se sve dogodilo u poslednjem trenutku. I tako mi je žao zbog svih koji su opet putovali - rekla je.

- Stvarno mi je jako žao. Pomerićemo ćemo sve datume, trenutno radimo na tome - poručila je Adel obožavateljima koji su joj odmah dali svu podršku.

"Sve će biti u redu", "Ljudi će osetiti tvoju ljubav kad za to dođe vrijeme, drži se", "To je život, teška su vremena svuda, nemoj da te to obeshrabri", "Nemoj biti uznemirena oko toga, kraljice", "Nemoj da plačeš, biće sve u redu", samo su neki od komentara.

Inače, ulaznice za Adelin koncert rasprodate su u roku od nekoliko minuta, a sad se čeka novi datum.

Autor: M.K.