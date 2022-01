TUGA! Umro poznati glumac, dugo se borio sa teškom bolešću! (FOTO)

Glumac Pit Smit preminuo je u 63. godini. Filmska zvezda sa Novog Zelanda preminula je u subotu posle duge borbe sa bolešću bubrega i demencijom, prema lokalnim izveštajima.

Borio se dugi niz godina sa bolešću bubrega i demencijom, kaže njegova porodica. Tata šestoro dece Smit je bio najpoznatiji po ulogama u filmovima "Bili smo ratnici" i "Klavir". Takođe je glumio u filmu "Gospodar prstenova - Povratak kralja" iz 2003.

Smitov sin rekao je za "Stuff" da je bio „bolestan već duže vreme” i da je njegova porodica "srećna što više nije morao da pati i da je to onaj gorko-slatki osećaj jer smo tužni zbog smrti, ali i olakašanje jer se ne pati više”.

