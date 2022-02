VIKTORIJA BEKAM U LOŠEM STANJU?! Dejvid se brine da će se njegovoj supruzi narušiti ZDRAVLJE, zbog navike koju ima već 25 GODINA! ŠOK!

Zabrinut!

Viktorija i Dejvid Bekam su u braku skoro 25 godina, a čuveni fudbaler je nedavno izrazio zabrinutost za zdravlje svoje supruge.

Naime, Viktorija ne odustaje od svoje stroge ishrane, a kako je i sama jednom prilikom izjavila, ne voli uopšte da eksperimentiše sa hranom.

Bekam je zbog svoje supruge čak imao problema i sa nekadašnjim trenerom, Ser Aleks Fergusonom, a sada je otkrio da Viktorija već 25 godina jede jedno te isto jelo - ribu pripremljenu na žaru i povrće kuvano na pari!

- Postanem jako emotivan oko hrane i vina. Nažalost, oženjen sam nekim ko jede istu hranu već 25 godina. Otkad sam je upoznao, jede samo ribu sa žara i kuvano povrće, retko će napraviti izuzetak. Jedino kada je htela da pojede nešto s mog tanjira je bilo kada je nosila našu ćerku Harper i to je bilo neverovatno. To mi je bio jedan od omiljenih trenutaka. Ne sećam se o kojoj se hrani radilo, ali znam da to nije jela od tada - rekao je Bekam i dodao zašto voli da bude sam kod kuće.

- Prilično nedavno sam bio u izolaciji pet dana jer sam boravio u Italiji i Viktorijini roditelji su imali zabavu, ali nisam zbog toga mogao da odem. Tako da nikog nije bilo kod kuće osim mene i sviđalo mi se. Pojeo sam dva najneverovatnija komada mesa. Popio sam neko divno vino kojim sam se počastio i popodne sam gledao fudbal. Uveče sam pripremio hranu na roštilju. Takvi dani i večere su mi najdraži.

Viktorija je relativno skoro otkrila kako smatra da je verovatno najgora noćna mora za restorane:

- Za većinu restorana verovatno sam najgora noćna mora. Obožavam povrće kuvano na pari. Volim da kuvam hranu na vrlo jednostavan način. Volim da popijem piće uz večeru i mogu da postanem vrlo dobar gost na večeri, rekla je supruga Dejvida Bekama, koja je otkrila na koji način održava vitku liniju:

- Svaki dan vežbam. Kao što perete zube, tako je moja rutina vežbanje. Obično prvo trčim na traci, a posle sledi trening po programu mog trenera.

