Vladimir Ilić za Pink.rs otkrio je kako je to biti sin poznatih roditelja, pa progovorio o svojim emocijama.

Milovan Ilić Minimaks, jedan od najpoznatijih voditelja svih vremena, napustio nas je pre tačno 17. godina. Svoju impozantnu karijeru, započeo je kao radijski voditelj davne 1960. godine, kada se je napravio pravi bum sa radio emisijom 'Tup tup', čiji je autor i spiker bio 22 godine. Dvadesetak godina kasnije nastavio je kao voditelj na malim ekranima i postigao neverovatan uspeh, koji ni dan danas niko nije dostigao.

Poslovna angažovanja usledila su na više televizija u to vreme, da bi se kasnije nastanio na televizji Pink gde je ostao vrtoglavi broj godina, do kraja svoje karijere. Domaća javnost ga pamti je po najpopularnijoj emisiji 'Maksovizija', koja je dostigla neverovatnu popularnost u to doba i koja se rado gledala svuda u regionu.

Minimaks je ostavio troje dece iza sebe, a jedan od njih se bavio takođe javnim poslom, harao rep scenom devedesetih godina. Naša ekipa porazgovarala je sa njegovim sinom Vladimirom Ilićem Ilom, koji je evocirao uspomene i otkrio detalje odnosa sa svojim pokojnim ocem.

Na samom početku razgovora, otkrio je koja je prva asocijacija na zgradu televizije Pink, na kojoj je Milovan Ilić godinama radio, kao i prvo sećanje na svog pokojnog oca.

Prva asocijajacija na zgradu televizije Pink je 'Citu records', jer sam prvi put ušao ovde kada sam izdavao albume. Što se tiče oca, normalno Maksovizija - naveo je Vladimir.

Prva slika koju pamtiš kada se setiš emisije 'Maksovizija'?

Prva slika je otac u emisiji i ja kao njegov gost. Ali bio sam gost, tek kada sam to i zaslužio. Dok sam bio sam u grupi bilo je mnogo uspeha, ali nije to bio dovoljan bum da bih bio deo njegove emisije, ali kao Ša-Ila grupa napravili smo antologijske hitove, sa kojima sam zaslužio da budem deo njegovog projekta. Zahvaljujući hitovima 'Tange' i 'To mi radi', napravili smo haos i koliko sam upućen preko 200.000 nosača zvuka smo prodali, za to vreme imali smo najprodavanije izdanje u topj produkcijskoj kući. E tada sam gostovao kod njega u Maksoviziji, koja je bila velika čast.

Koliko te je podržavao i koje su to reči koje pamtiš i dan danas?

I mamine i njegove reči koje pamtim su 'idemo dalje'. Ponavljao sam razred, izbacili su me iz škole, šta je sad trebao da radi, da me prebije... Uvek je govorio 'idemo dalje'. Zbog njega sam i završio školu, iako sam ponavljao razred, Beograd je u to vreme bio Teksas. Majka je bila ogorčena, ali on je uvek bio u fazonu, 'šta ćemo sad'. Kada je bio ljut samo kaže 'Vladmir', bio je strog prema meni ali je uvek imao taj prijateljski odnos.

Koliko ti je pomoglo, a koliko pomoglo to što si sin jednog od najpopulatnijeg voditelja u to vreme?

Odmoglo je nažalost, jer smo mi takav narod i jer je uspeh neoprostiva stvar. Prvu pesmu kada sam snimio moji roditelji nisu ni znali, samo sam im pustio na kaseti kada je bila gotova. Voleo je to što radim, ali nikada me nije gurao nego je bio u fazonu da treba sve sam da zaslužim. Hvala mu na tome, jer da nije bio takav, ko zna gde bih ja danas bio. U to vreme, on i Tito su bile dve najpoznatije osobe u regionu. Teško je nositi to na grbači 'Minimaksov sin', 'Ila', Š'a- Ila', sve su to neke etikete koje su me pratile. Uvek me je pratilo ono 'tebi je lako, ti imaš tatu', ali gde mi je tata sada? I dalje ima takvih komentara, ali to su sujeta i ljubomora nekih ljudi.

Nakon toliko godina kada pomisliš na oca, da li misliš da je ponosan na tebe i da li si ispunio njegova očekivanja kada si bio mali?

Bio bi sigurno, ja sam uvek pun griže savesti, emotivac sam. Normalan sam, ne drogiram se, ne pravim s*anja, imam ženu, sa njom sam već 20 godina. Mislim da su ponosni na mene i otac i majka.

Ko je uz tebe bio u najtežim trenucima?

Moja žena, naravno. U to vreme bio je i Ša, u to vreme smo bili dobri drugari, bio mi je tu kada je nastupila smrt mojih roditelja, a ja njemu kada mu je devojka poginula. Bio je tu Žika slika, Draško Aćimović, Mikica 1. maj, to su naši porodični prijatelja i mnogi drugi... Oni su tu i dalje, vidimo se uvek na godišnjici, zapale sveću...

Šta je ono što ti najviše nedostaje, kada se setiš oca?

Otac i majka, da nekome kažem 'mama i tata'. Neki ljudi misle da nismo živeli zajedno, ali jesmo od privog do poslednjeg dana. Otac i ja smo bili mnogo dobri drugari, psovali smo zajedno, smejali se, rano smo ustajali i imali smo svoje rituale. Gledali smo Ligu šampiona, to mi nedostaje, da pričamo i provodimo vreme. Vraćam te neke slike u glavi, već 17 godina... Čovek plače svaki dan, pravi muškarci plaču i imaju emocije... Svaki dan ih se setim, ponosim se njima, njihove slike su uvek u glavi...

Kada bi mogao da sretneš 'malog Vladimira', šta bi mu rekao?

Ne bi verovao kada bi me video ovako ludog, nabildovanog i istetoviranog. Imam jednu sobu, gde čuvam razne stvari, čudne i retke, gde mi je kao radionica... Tu mi stoje ćaletovi oskari i medalje i tu ima jedna slika. Slika iz Osnovne škole, stojim kao sa nekim pištoljem jer sam kao mali, želeo da budem Džon Vejn i ništa drugo. Kada nešto čačkam uvek kažem 'e, burazeru moj, da me sada vidiš', tako da bi bio šokiran taj mali ali bi svakako bio ponosan.

Da možeš da se vratiš unazad, da li bi nešto promenio?

U suštini ne bih, ali sam uvek emotivan i uvek se nešto preispitujem. Nisam ja ništa ružno radio, ali pucam od te neke griže savesti. Ne znam, možda se ne bi bavio muzikom, mnogo mi je uzela a nije toliko uzvratila. Sa jedne strane, možda bih bio neki sportista, neki vrhunski slikar... Možda bih to promenio, a možda i ne bih, ponosan sam na sve. Na kraju krajeva snimio sam 11 albuma i to je neki rekord u jugoslovenskom hip-hopu.

Kada ćeš svoju publiku obradovati novom pesmom?

Stalno ja nešto snimam, zadnjih petnaestak godina izdam po par spotova, jer to radim sam, ne košta me ništa, sem dobre volje i slobodnog vremena. Ove godine se desila i ta pesma 'Spenkujem', kao nastavak hita 'Tange'... Takođe, izašla je i pesma 'Sećanja', posvećena pokojnom Gru-u, na koju sam jako ponosan. Ove godine sam izbacio spot, krajem marta još jedan, krajem godine još jedan...

Detaljnije u nastavku.

Autor: J. M. Đ.