'OTEO GA, SPALIO, PA SAHRANIO I POSUO RUŽAMA!' Fanovi zgroženi BRUTALNIM napadima Vesta na novog dečka Kim Kardašijan!

Kanje Vest i Kim Kardašijan u procesu su razvoda braka od februara prošle godine. Svako od njih nastavio je dalje svoj život uz nove partnere, ali Kanjeu nije svejedno što njegova supruga i majka njegove dece ima novu ljubav.

Naime, Kim Kardašijan je od oktobra u vezi sa Pitom Dejvidsonom i dok njihova ljubav cveta, Kanje ludi i napada ga bez prestanka. Ti napadi ne bi bili previše bitni da Kanje ne prelazi svaku granicu normalnosti u tome. On je u sredu, napravio skandal zbog kojeg su ga osudili čak i njegovi najverniji fanovi.

Od srede prepodne Kanje je napokon pristao da se razvede od svoje žene, čime je brakorazvodna parnica napokon i zvanično završena, ali je sreću svoje bivše žene Kanje pokvario svega nekoliko sati kasnije kada je objavio video za svoju novu pesmu "Easy" na društvenoj mreži instagram.

U snimku se vidi kako lutka Pita Dejvidsona napravljena od gline biva oteta, vezana, živa zakopana, a zatim spaljena, nakon čega Kanje na komičara baca seme ruža i govori:

- Bog me je spasio te nesreće, samo da bih mogao pobediti Pita Dejvidsona.

Pred kraj se vidi i kamion put ruža koji neodoljivo podseća na onaj koji je Kanje poslao Kim za Dan zaljubljenih. Fanovi Kim Kardašijan su veoma zabrinuti, te su na društvenim mrežama osvanuli komentari poput apela na Kim da pozove policiju ili da Pit traži zabranu prilaska.

Sa druge strane i Kanjeovi fanovi su zabrinuti za mentalno stanje repera, te su ga čak i oni koji ga najviše vole napali:

- Volim Kanjea, ali ovo je neprijatno i svi koji ga hvale zbog toga očito ih boli uvo za njega. Na primer, ako se nešto dogodi Pitu, Kanje će zaista biti umešan jer ostavlja sve dokaze na internetu.

And then there was 'this' Instagram Story post. The beautiful Chaney Jones makes sure to let folks know things are looking better than just fine with her and Kanye West. #ChaneyJones #KanyeWest #PowerCouple #PowerDuo #ATC pic.twitter.com/y4ECfb81z0