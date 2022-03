KIM KARDAŠIJAN RAZAPELI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Popularna starleta našla se na METI OSUDA zbog OVOG SAVETA, koji je uputila ženama! Skandal!

Kim Kardašijan još jednom se našla na udaru kritika zbog nepromišljene izjave, ovog puta jer je ponudila savet "ženama u biznisu" poručivši im da ustanu i počnu da rade, te je dodala kako se ovih dana čini da niko zaista ne želi da radi.

Rijaliti zvezda je ove komentare uputila u intervjuu za američke medije uoči objavljivanja novog šoua njene porodice, "U koraku sa Kardašijanovima".

- Imam najbolji savet za žene u biznisu - kaže Kardašijan u snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama.

- Podigni svoje je*eno du*e i radi. Čini se da ovih dana niko ne želi da radi - izjavila je.

“I have the best advice for women in business,” Kim Kardashian says. “Get your f--king ass up and work. It seems like nobody wants to work these days.” https://t.co/HuddEEXmoM pic.twitter.com/KJCIlaVX3S