POZNATI GLUMAC OBOLEO OD TEŠKE BOLESTI! Opisao jezive detalje koje je proživeo, sasvim slučajno saznao od čega boluje!

Alan Alda koji je osvojio svetsku publiku ulogom šarmantnog i duhovitog hirurga pod nadimkom Hokaj (sokolovo oko) u seriji "M*A*S*H", pre sedam godina je otkrio da boluje od Parkinsonove bolesti. Ovo neurodegenerativno oboljenje može biti jako teška da se dijagnostifikuje, a glumac je to otkrio na svojoj koži, kada je tražio neurologu da mu snimi glavu.

Naime, kada mu je bilo 80 godina, glumac je u "Njujork Tajmsu" pročitao članak o tome kako navedeno "oponašanje" snova može da bude jedan od početnih znakova Parkinsona. Alan je imao veoma vividne snove, ali se njegovo ponašanje iz sna prenosila i na realnost. Tako je jednom prilikom sanjao da ga neko juri, a onda je zlostavljača u snu gađao džakom krompira. U realnosti je svoju ženu pogodio jastukom.

Ovo je bio alarm za Alana, te je rešio da ode na pregled, gde mu je neurolog rekao da nema razloga za tim, jer nema nikakve simptome. Alan je insistirao na snimanju glave i tako otkrio da ima Parkinsonovu bolest.

- Neurolog me je pregledao i rekao: "Mislim da vam ne treba skeniranje. Nemate nikakve simptome". Rekao sam: "Pa, ja bih zaista voleo da me skenirate". Pozvao me je i rekao da sam bio u pravu- ispričao je glumac.

Melisa Dž. Nirenberg, specijalista za Parkinsonovu bolest u Medicinskom centru Univerziteta u Njujorku rekla je da "do 80 odsto ljudi sa poremećajem spavanja dobije Parkinsonovu ili sličnu neurodegenerativnu bolest".

- Uzimam časove boksa od momka koji je obučen za terapiju kod Parkinsonove bolesti. Radim kompletan trening posebno dizajniran za ovu bolest. Nije kraj sveta kada dobijete ovu dijagnozu- rekao je glumac.

