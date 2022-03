PONOVO ZAJEDNO NAKON 20 GODINA! Dženifer Lopez otkrila sve o saradnji sa Benom Aflekom, pa za medije ispričala detalje odnosa sa njim!

Afleku ovo nije prvi put da se pojavljuje u njenom spotu. Pre tačno 20 godina pojavio se u spotu za hit 'Jenny From the Block' u kom Lopez pokazuje situacije iz svog svakodnevnog života!

Glumac Ben Aflek (49) pojavio se u novom spotu Dženifer Lopez (52) i to 20 godina nakon što je gostovao u spotu za njenu pesmu 'Jenny From the Block'.

U svom najnovijem spotu za pjesmu 'Marry me' pokazala je delić svog svakodnevnog života. Od proba i priprema za nastupe, do nežnih trenutaka s partnerom.

Ben se suptilno pojavljuje. Mazi se s Dženifer Lopez u krevetu i zasmejava je, a u jednom trenutku drži je za ruke. Sve vreme ne vidi mu se lice.

No, kao što je i prethodno spomenuto, Afleku ovo nije prvi put da se pojavljuje u njenom spotu. Pre tačno 20 godina pojavio se u spotu za hit 'Jenny From the Block' u kojem Lopez pokazuje situacije iz svog života koje su pratili paparaci.

Pevačica je u nedavnom intervjuu otkrila i kako se oseća sa svojim voljenim Benom.

- Osećam se tako srećnom i ponosnom što sam sa njime - izjavila je tada za People te nadodala kako nikada nije bila u boljem stanju.

Autor: N.V.